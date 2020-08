ลิเวอร์พูลเผยโฉมเสื้อเยือนฤดูกาลใหม่ 2020/21

ลิเวอร์พูล เปิดตัวชุดเยือนฤดูกาลใหม่ 2020/21 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแ้ลว โดยมีดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์เมืองและสโมสร

ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุด เปิดตัวชุดเยือนแรกกับทาง Nike ออกมาในเฉดสีเขียวอมน้ำเงิน ตัดด้วยโลโก้พร้อมขลิบที่คอและแขนเสื้อสีดำสวยงาม โดยเสื้อมีดีไซน์จากเสื้อเหย้าตัวใหม่เข้ามาผสมผสานด้วยส่วนหนึ่งพร้อมด้วยแรงบันดาลใจจากประตูประตูแชงคลีย์ เกตส์ที่แอนฟิลด์ อีกทั้งที่คอเสื้อยังเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ฮิลล์โบโรอีกด้วย

ทั้งนี้ ชุดเยือนตัวใหม่พร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์จำนวนจำกัดแล้วในตอนนี้ และจะวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับการซื้อในร้านค้าและออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม

