ลิเวอร์พูลปล่อยยืม'เอลเลียต'ซบแบล็คเบิร์น

ลิเวอร์พูล คอนเฟิร์มปล่อย ฮาร์วีย์ เอลเลียต ย้ายซบ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส สโมสรในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล

ดาวเตะวัย 17 ย้ายมาจากฟูแลมเมื่อซัมเมอร์ปี 2019 แต่ยังเบียดแย่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่ไม่ได้

ล่าสุดหงส์แดงจึงตัดสินใจปล่อยดาวรุ่งชาวอังกฤษไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมกุหลาบไฟ

ทั้งนี้ เอลเลียนลงช่วยทีมชุดใหญ่ไป 9 เกม และเพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพกับลิเวอร์พูล เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

Harvey Elliott has joined Blackburn @Rovers on loan for the remainder of the 2020-21 season.



Best of luck this season, Harvey 💪