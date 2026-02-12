ลุ้นตั๋ว 8 ทีมไปบอลโลก! ช้างศึก U17 ร่วมสาย ซาอุฯ, ทาจิกิสถาน, เมียนมา ศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย 2026

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ห้อง สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี จัดพิธีจับสลาก แบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 (AFC U-17 Asian Cup Saudi Arabia 2026)
การแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 7 – 24 พฤษภาคม 2569 โดยมี 16 ชาติที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะหาทีมแชมป์และรองแชมป์ของทั้ง 4 กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ และหา 8 ชาติที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นตัวแทนของทวีปเอเชีย ไปแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 (FIFA U-17 World Cup 2026) ที่ประเทศกาตาร์ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2569 ต่อไป โดยผลการจับสลากมีดังนี้
กลุ่ม A : ซาอุดีอาระเบีย (เจ้าภาพ), ทาจิกิสถาน, ไทย, เมียนมา
กลุ่ม B : ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, จีน, กาตาร์
กลุ่ม C : เกาหลีใต้, ,เยเมน, เวียดนาม, ยูเออี
กลุ่ม D : อุซเบกิสถาน, ออสเตรเลีย, อินเดีย, เกาหลีหนือ