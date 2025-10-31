ลิเวอร์พูลเครียด! 'ฟริมปง'เจ็บแฮมสตริงซ้ำ คาดพัก 6 สัปดาห์

ลิเวอร์พูล ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีก ต้องพบข่าวร้ายอีกระลอกเมื่อ เยเรมี ฟริมปง แบ็กขวาจอมบุกต้องพักยาวราว 6 สัปดาห์ จากอาการเจ็บแฮมสตริงซ้ำ ตามรายงานจาก Daily Mail
ดาวเตะวัย 24 ปี ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่ หงส์แดง ถล่มไอน์ทรัคท์ แฟรงก์เฟิร์ต 5-1 ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งถือเป็นการเจ็บแฮมสตริงครั้งที่สองในฤดูกาลนี้ และคาดว่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงต้นเดือนธันวาคม
อาการเจ็บครั้งนี้ของ ฟริมปง ทำให้ อาร์เน ชล็อต เหลือ คอนอร์ แบรดลีย์ เป็นแบ็คขวาธรรมชาติที่ฟิตสมบูรณ์เพียงรายเดียวเท่านั้น แต่กุนซือชาวดัตช์ยังสามารถใช้งาน โจ โกเมซ หรือ โดมินิก โซบอสซ์ไล เป็นตัวเลือกในตำแหน่งนี้ได้
โดย ฟริมปง จะพลาดเกมสำคัญก่อนพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนทั้งกับ แอสตัน วิลลา, เรอัล มาดริด และ แมนฯ ซิตี้ และอาจรวมถึงเกมกับ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์, พีเอสวี และ เวสต์แฮม ด้วย