ลางไม่ดี! ทำไมเกม Rematch เสียผู้เล่น 95% นับตั้งแต่เปิดตัว?

Rematch เกมฟุตบอลแนวอาร์เคตที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงเบต้า และเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ตัวเกมเพิ่มเติมความสดใหม่ให้ผู้เล่นสายฟุตบอล ด้วยการแข่งขันในระบบ 4v4 และ 5v5 ในรูปแบบสตรีทฟุตบอลที่ไม่มีเขตเส้นออกสนามเพื่อการเล่นที่ลื่นไหล และต่อคอมโบอย่างที่ไม่มีในฟุตบอลการแข่งขันจริง
ทว่ายอดผู้เล่นของพวกเขาตกลงอย่างน่าใจหายอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ผู้เล่นหายไปมากถึง 95% นับตั้งแต่เปิดตัว อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกม Rematch เสื่อมความนิยมภายในช่วงเวลาสั้น ๆ 🤔
ราคา?
ในช่วงเบต้า Rematch ได้รับความนิยมมีผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดเกินหนึ่งแสนคนก่อนจะเปิดตัวด้วยราคา 590 บาทบน Steam และ 845 บาท บน Playstation Store พร้อมผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดราว 90,000 คนช่วงเปิดตัว
บัค?
ทว่าปัญหาที่มาพร้อมวันเปิดตัวเกมคือบัค และอาการดีเลย์ ที่เกิดจากเอนจิ้นของเกมที่มีปัญหาอย่างมากในเกมประเภทนี้ที่อาศัยความแม่นยำในการกดสกิล ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้เกมสูญเสียผู้เล่นไปมากพอสมควร
ระบบ Ranked?
ระบบจัด Ranked ที่ไม่มีการจัดอันดับตามฝีมืออย่างจริง ๆ จัง ๆ ทำให้เกิดปัญหาความเลื่อมล้ำทางฝีมือ มือใหม่เจอผู้เล่นเก่าที่มีฝีมือและคุ้นเคยกับเกมเป็นอย่างดี กลายเป็นปัญหาคลาสสิคที่ผู้เล่นใหม่จะถอดใจเลิกเล่นไปบ้างก็มี
ผู้พัฒนา?
ด้วยความที่ Sloclap ผู้พัฒนาเป็นสตูดิโออิสระ ทำให้ไม่มีกำลังคนและทรัพยากรเหมือนกับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ที่ทำเกม AAA ทำให้การอัปเดตช์แพทช์และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า และเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักทำให้ผู้เล่นหนีหายไป
ปัญหาต่าง ๆ ที่ Rematch พบเจอนับว่าล้วนแต่เป็นปัญหาคลาสสิคที่บรรดาค่ายเกมมักต้องพบเจอ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าพวกเขาจะก้าวผ่านไปได้ หรือถูกลืมหายไปอีกหนึ่งเกม