ซน ฮึง-มิน แนวรุกของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ คว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2019/20 ของพรีเมียร์ลีก จากประตูโซโล่ยิงใส่เบิร์นลีย์

ปีกทีมชาติเกาหลีใต้ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทัพไก่เดือยทองในฤดูกาลนี้ โดยเขาทำ 11 ประตูกับ 11 แอสซิสต์จากการลงสนาม 30 นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ ก่อนพาทีมคว้าอันดับ 6 ไปเล่นยูฟ่า ยูโรป้า ลีกในฤดูกาลหน้า

ล่าสุด ซน ผงาดคว้าประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2019/20 ของพรีเมียร์ลีก ด้วยประตูที่เขาโซโล่เดี่ยวจากหน้าปากประตูตัวเองไปยิงใส่เบิร์นลีย์เป็นประตูนำ 3-0 ก่อนพาทีมเอาชนะไปได้ 5-0 เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

🌟 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐧 🌟



Your @budfootball 2019/20 Goal of the Season winner for this solo stunner 👏#PLAwards pic.twitter.com/tdRb8hVVI6