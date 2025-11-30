ละเอียดอ่อน! ไบรท์ตันฯขอโทษแฟนชาวจีน ประเด็นโพสต์ภาพทหารญี่ปุ่นยุคสงครามโลก

ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ออกแถลงการณ์ขอโทษแฟนบอลชาวจีน หลังทีมอคาเดมีใช้ภาพคู่ของ คาโอรุ มิโตมะ กับนักเตะดาวรุ่งชุด U12 โดยที่ในมือมีการ์ดนักเตะที่ใช้ภาพของ ฮิโรโอะ โอโนดะ ทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
ภาพดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียของจีนอย่าง Weibo โดย ฮิโรโอะ โอโนดะ คือทหารญี่ปุ่นคนสุดท้ายที่ยอมจำนนอย่างเป็นทางการ หลังเข้าไปหลบอยู่ในป่าที่ฟิลิปปินส์นานถึง 29 ปี
หลังจากได้กลับญี่ปุ่นเขาถูกต้อนรับอย่างวีรบุรุษ แม้จะสังหารชาวบ้านไปมากถึง 30 รายเนื่องจากคิดว่าเป็นศัตรู ซึ่งแม้จะไม่ได้ก่อเหตุโดยตรงใส่ จีน แต่พวกเขามองว่า ฮิโรโอะ โอโนดะ เป็นสัญลักษณ์แห่งกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีภาพจำจากกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ที่รุกรานจีนและก่อโศกนาฏกรรม เช่น เหตุการณ์นานกิง ที่ยังสร้างบาดแผล และเป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นพิเศษกับพวกเขาจนถึงทุกวันนี้
ด้าน ไบรท์ตัน ทันทีที่ทราบเรื่องได้แถลงขอโทษแฟนบอลชาวจีน โดยยืนยันว่าพวกเขาไม่มีเจตนาสร้างความไม่พอใจแต่อย่างใด และไม่ทราบประเด็นดังกล่าวมาก่อน
