ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัว! Ultras Thailand แถลง 3 จุดยืนไม่เชียร์ช้างศึกในซีเกมส์

กลุ่ม Ultras Thailand แถลงการณ์ไม่เข้าร่วมเชียร์ทีมชาติไทยทั้งฟุตบอล และฟุตซอลในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เพราะไม่เห็นด้วยกับการล่วงละเมิดสิทธิ์ จากกฎระเบียบการลงทะเบียนสิทธิ์การเข้าชมการแข่งขัน
ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เปิดให้แฟนกีฬาเข้าชมกีฬาทุกประเภทฟรี แต่ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าชมการแข่งขัน จากขั้นตอนดังกล่าวทำให้กลุ่ม Ultras Thailand มองว่า เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ชมกีฬา และไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจำกัดโซนเชียร์ของฝ่ายจัดการแข่งขันฯ
"ไม่เข้าร่วมในสนาม" แถลงการณ์มติสมาชิก UT ภาคีทั่วประเทศในกีฬาฟุตบอล ฟุตชอลในมหกรรมซีเกมส์ 2025
ภายใต้เจตจำนงเดียวกัน เราขอยืนหยัดในจุดยืนนี้อย่างหนักแน่นว่า จะไม่เข้าสนามเชียร์ฟุตบอลและฟุตซอลในมหกรรมซีเกมส์ที่กรุงเทพฯเป็นเจ้าภาพตราบใดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ชมกีฬา
นี่คือเหตุผลที่เราจะไม่ถอยและไม่ยอม
1. เราปฏิเสธระบบที่ล่วงละเมิดสิทธิ์ประชาชนผู้สนับสนุนทีมชาติไทย
การบังคับให้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวก่อนเข้าสนาม คือการกดทับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ชมกีฬา
ในยุคที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่าและรั่วไหลได้ง่าย การทำเช่นนี้คือการผลักประชาชนให้เสี่ยงต่อมิจฉาชีพโดยตรงและที่ยิ่งรับไม่ได้คือมาตรการนี้ไม่เคยถูกใช้กับกลุ่มวีไอพีหรือผู้มีอภิสิทธิ์อย่างเท่าเทียม
นี่ไม่ใช่ความปลอดภัย แต่คือความอยุติธรรมที่ถูกบังคับให้ยอมรับ ประกอบกับประเทศกัมพูชาได้ถอนตัวกีฬาฟุตบอลไปเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นการบังคับให้ประชาชนให้ข้อมูลส่วนตัวจึงฟังไม่ขึ้น ซึ่งสิทธิ์ของประชาชนแฟนฟุตบอลไทยสามารถที่จะปฎิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฝ่ายจัดการได้
2. เราปฏิเสธการจัดการโซนเชียร์ที่ไม่เข้าใจของเกมกีฬาฟุตบอลในโลกสากล
การจัดโซนทีมเยือนให้อยู่หลังประตูทั้งหมด มันคือการยัดเยียดความได้เปรียบให้ทีมเยือนทั้งโซนและลดทอนการกดดันหลังประตูของเหล่ากองเชียร์Ultras Thailandที่ประจำหลังประตูโซนS เป็นความไม่เข้าใจในการจัดโซนเชียร์ตามหลักการสากลของกีฬาฟุตบอล
3. เรายืนเคียงข้างทีมชาติแต่ไม่ยอมจำนนต่อการจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้ในกีฬาฟุตบอล
แต่อย่างไรก็ตาม เราจะเดินทางไปทุกสนาม ทุกแมตช์ เพื่อยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยแต่เราจะ ไม่ก้าวเข้าสนามแม้เพียงก้าวเดียว ตราบใดที่มาตรการที่การจัดการยังไม่ถูกแก้ไข
การไม่เข้าสนามครั้งนี้ไม่ใช่การถอย แต่คือ การลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีของกองเชียร์ไทยทั้งประเทศในเรื่องการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเรื่องโซนเชียร์
นี่คือจุดยืนของเรา หนักแน่น ชัดเจน และไม่สั่นคลอน ด้วยศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของผู้สนับสนุนทีมชาติไทย