ลีลาไม่เบา! อเกวโร่จบอันดับ 14 รายการ F1 VirtualGP

เซร์คิโอ อเกวโร กองหน้าตัวเก่งของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ คว้าอันดับที่ 14 ในรายการ F1 Esports Virtual Grand Prix เมื่อคืนที่ผ่านมา

กองหน้าเรือใบสีฟ้า ร่วมแจมในการแข่งขัน เกมจำลองการแข่งขันฟอร์มูล่าวันออนไลน์ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ดึงตัวนักแข่ง F1 มืออาชีพมาร่วมลงแข่งขันด้วยกันเช่นกัน โดยเจ้าตัวลงแข่งในนามของทีม Red bull Racing โดยมี อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ เป็นเพื่อนร่วมทีมอีกด้วย

ผลการแข่งขันปรากฎว่า อเกวโร ที่ประเดิมการแข่งขันเป็นครั้งแรกคว้าอันดับ 14 ไปครอง โดยแชมป์สนามนี้เป็นของ จอร์จ รัสเซลล์ จากทีม วิลเลียมส์

โดยนักฟุตบอลอีกสองคนที่ร่วมลงแข่งด้วยคือ ติโบต์ กูร์ตัวส์ นายประตูของเรอัล มาดริด คว้าอันดับ 12 และ อาร์ตูร์ เมโล มิดฟิลด์ของบาร์เซโลา คว้าอันดับ 19

Solid start from Sergio Aguero 👊@ManCity striker @aguerosergiokun gets away well for @redbullracing 🚀



Watch the #VirtualGP live >> https://t.co/EV3AJIrpea#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/BgpvFzOpAa