ลีลาเด็กแสบ! เจ้าหนูกิลมัวร์หลอกฟาบินโญหลังหัก (มีคลิป)

บิลลี กิลมัวร์ กองกลางดาวโรจน์ของเชลซี โชว์ทักษะโยกหลอก ฟาบินโญ มิดฟิลด์แซมบ้าของลิเวอร์พูลเสียหลัก ในเกมเอฟเอ คัพเมื่อคืนที่ผ่านมา

มิดฟิลด์วัย 18 ปีได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่ของ จอร์จินโญ และไม่ทำให้ แฟรงค์ แลมพาร์ด ต้องผิดหวัง โดยตลอดทั้งเกมเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบก่อนช่วยทีมเอาชนะหงส์แดง 2-0 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเอฟเอ คัพได้สำเร็จ

โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเกมนี้คือจังหวะที่เจ้าหนู กิลมัร์ โชว์ทักษะดึงจังหวะหลอก ฟาบินโญ ได้อย่างเหนือชั้นแต่น่าเสียดายที่จังหวะต่อเนื่อง โอลิวิเยร์ ชิรูด์ หลุดไปยิงไม่เข้า

