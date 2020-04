ลุยกันอีกยก! บาเยิร์นเรียกนักเตะกลับมาซ้อม

บาเยิร์น มิวนิค แถลงยืนยัน นักเตะจะกลับมาซ้อมที่สโมสรในวันจันทร์นี้ ซึ่งถือเป็นการซ้อมครั้งแรกนับตั้งแต่ลีกหยุดเตะ

บุนเดสลีกาถูกเลื่อนการแข่งขันออกไปถึงวันที่ 30 เมษายนเป็นอย่างน้อย หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ยังไม่คลี่คลาย

ล่าสุดทีมเสือใต้ได้เรียกนักเตะกลับมาซ้อมแล้ว ซึ่งจะทำตามมาตรการป้องกันของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มซ้อมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไปก่อน

"ทีมชุดใหญ่ของบาเยิร์นจะกลับมาซ้อมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในวันจันทร์นี้" แถลงการณ์ของบาเยิร์น

"เราจะซ้อมโดยยึดนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง เราจะทำตามกฎสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด"

"การซ้อมจะไม่เปิดให้แฟนบอลเข้าชม"

"เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส บาเยิร์นขอให้แฟนบอลทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ และได้โปรดอย่าเดินทางมาสนามซ้อมของบาเยิร์น"

Training update: Bayern to train in small groups from Monday.



ℹ️ https://t.co/bfk2ZjxbdK