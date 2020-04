ลืมตัวไปเสี้ยววินาที! ลินิเกอร์รำลึกอึแตกกลางสนามบอลโลก

แกรี ลินิเกอร์ ตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษ ย้อนความหลังถึงเหตุการณ์สุดเสียหน้า หลังเขาอุจจาระแตกกลางสนามในฟุตบอลโลก 1990 รอบสุดท้าย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมเปิดสนามกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เมื่อเขาเกิดเผลอปล่อยของหนักออกมาในระหว่างเกม หลังเกิดท้องเสียในคืนก่อนแข่ง

"ผมไม่สบายตลอดคืน มันเป็นวันที่จะลงเล่นนัดเปิดสนาม และผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการท้องเสีย" เจ้าของฉายา 'มิสเตอร์ไนซ์กาย' กล่าวผ่านรายการ Match of the Day

"ผมไม่อยากบอก บ็อบบี้ ร็อบสัน เพราะผมคิดว่าเขาอาจตัดผมออกจากทีม ผมต้องการลงเล่นเสมอ"

"อย่างไรก็ดี เมื่อเกมเริ่มขึ้น ผมยังรู้สึกดีในช่วง 20 นาทีแรก หลังจากนั้นผมเริ่มปวดท้องอีกครั้ง แต่ผมยังทนลงเล่นจนจบครึ่งแรกได้ และผมคิดว่าคงไม่เป็นไรแล้ว"

"เราลงไปเล่นในครึ่งหลัง เราเล่นไปได้ 10-15 นาที ผมเริ่มปวดท้องอีกครั้ง และผมคิดว่าผมซวยแล้ว"

#3 Match of the day presenter Gary Lineker poo’s himself on the pitch against Ireland and the Italia 1990 World Cup. 💩 pic.twitter.com/48krHiOGU1