ลุ้นทันยูโร! เดปายเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกพักขั้นต่ำ 6 เดือน

เมมฟิส เดปาย แนวรุกตัวเก่งของ โอลิมปิก ลียง ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเช่า (ACL) ฉีก ต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักขั้นต่ำราว 6 เดือนปิดฉากฤดูกาลนี้แน่นอนแล้ว

ดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ลงสนามเป็นตัวจริงก่อนได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงต้นครึ่งหลังในเกมที่ทัพลียงเปิดบ้านพ่ายแรนส์ 0-1

หลังเกมสโมสรได้แถลงว่า เดปาย เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกและต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งจะทำให้เจ้าตัวต้องพักรักษาตัวราว 6 เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งหมายความว่าฤดูกาลนี้ของเขาจบลงแล้ว ซึ่งยังต้องลุ้นต่อว่าแนวรุกวัย 25 ปีจะฟิตกลับมาช่วยทีมชาติฮอลแลนด์ทำศึกยูโร 2020 รอบสุดท้ายกลางปีหน้าได้ทันหรือไม่

โดยนอกจากนี้ ลียง ยังมีข่าวร้ายเพิ่มเมื่อ เจฟฟ์ เรเน-อเดเลด ดาวเตะเฟรนช์แมนของทีมบาดเจ็บในลักษณะเดียวกับ เดปาย และต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งต้องพักแข้งแย่างน้อย 6 เดือนเช่นเดียวกัน

