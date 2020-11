ลุ้นดวลเอฟเวอร์ตัน! เตลเลสคัมแบ็คซ้อมแมนฯยูไนเต็ด

อเล็กซ์ เตลเลส แบ็คซ้ายของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ออกมาเป็นลบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แบ็คซ้ายบราซิเลียน เปิดตัวกับทัพปีศาจแดงด้วยผลงานที่ไม่เลวในเกมที่ทีมบุกไปเอาชนะปารีส แซงต์-แชร์กแมง 2-1 ในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนที่เขาจะหายหน้าไปในเกมที่ทีมเสมอเชลซี 0-0 ในพรีเมียร์ลีก รวมถึงเกมถล่มแอร์เบ ไลป์ซิก 5-0 ซึ่งหลังเกม โอเล กุนนาร์ โซลชา ยืนยันด้วยตัวเองว่านักเตะติดเชื้อโควิด-19

ล่าสุดในช่วงเช้าวันที่ตามเวลาที่อังกฤษ เตลเลส มีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ออกมาเป็นลบ ทำให้เขาสามารถลงซ้อมร่วมกับทีมได้อีกครั้ง และมีลุ้นติดทีมที่จะพบกับเอฟเวอร์ตันในวันเสาร์น้ีเวลา 19.30 น.

Good news on Alex Telles ahead of the weekend 👇#MUFC #EVEMUN