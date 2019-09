ลดลงได้ไง? อับราฮัมร้อง FIFA 20 เพิ่มค่าสปีดให้ด้วย

แทมมี อับราฮัม ดาวยิงฟอร์มฮ็อตของ เชลซี โพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัว เรียกร้องให้ทาง EA Sports ปรับค่าพลังของเขาในเกม FIFA 20 ที่กำลังจะออกช่วงปลายเดือนนี้

แนวรุกวัย 21 ปีกำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับทัพสิงห์บลูส์ โดยเขาเพิ่งกดแฮตทริกในเกมถล่มวูล์ฟส์ 5-2 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้เขาทำไปแล้ว 7 ประตูขึ้นไปรั้งดาวซัลโวร่วมของลีก

ถึงอย่างนั้น หลังมีการเผย การ์ดเรตติ้ง เกม FIFA 20 ออกมา ปรากฎว่าค่าพลังความเร็วของเขาถูกลดจาก 82 ในภาค FIFA 19 ลดลงมาเหลือ 74 ในภาคใหม่นี้ แม้ว่าค่าพลังโดยรวมเขาจะถูกปรับจาก 74 เพิ่มมาเป็น 76 ก็ตาม

ทำให้ แทมมี่ ทวิตไปถึง EA Sports ให้มีการพิจารณาเพิ่มค่าพลังความเร็วให้กับเขาเพิ่มในภาคใหม่ที่กำลังจะออกปลายเดือนนี้

@EASPORTSFIFA expecting an increase in pace please 😳🤔 pic.twitter.com/qWsvdNgHTd