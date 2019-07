ลีกแรกของโลก! ลาลีกาเปิดตัว Line Official ในประเทศไทย

ลาลีกา ลีกสูงสุดแดนกระทิงดุเปิดตัวไลน์อย่างเป็นทางการของลีก ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานรวมถึงในประเทศไทยด้วย

ลาลีกา เปิดตัว LINE Official Account (@laligathailand) ในประเทศไทย ภายในงาน LINE Converge Thailand 2019 เพื่อให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ลีกสูงสุดของประเทศสเปนกลายเป็นลีกฟุตบอลลีกแรกที่มี Line Official Account โดยทาง ลาลีกา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทำให้แฟนบอลเข้าถึงข่าวสารและคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่จะตามมาในอนาคตได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งจะมีในรูปของ LINE TV ที่จะนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

โดยทาง ลาลีกา ตั้งเป้า สร้างฐานแฟนผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น ซึ่งการสร้าง Line Official Account ล่าสุดทำให้พวกเขามี Account มากถึง 12 แพลต์ฟอร์มรวม 15 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, VK, OK, Weibo, WeChat, Douyin, TikTok and Toutiao

"การเปิดตัวบัญชีไลน์ของลาลีกาในประเทศไทยเป็นอีกก้าวหนึ่งของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมุ่งหวังที่จะเข้าถึงแฟนบอลทั่วโลกและนำเสนอคอนเทนต์เนื้อหาที่ดีที่สุดและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย" อัลเฟรโด เบร์เมโฆ ประธานฝ่ายกลยุทธ์ดิจิตัลของลาลีกา

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"สำหรับเราแล้ว มันเป็นความภูมิใจอย่างมากที่ได้กลายเป็นลีกแข่งขันกีฬาลีกแรกที่มี LINE IDOL Account"

โดยแฟนฟุตบอลสามารถ แอดไลน์ลาลีกาได้ผ่านทางลิ้งค์นี้ @laligathailand