ลีกที่ 5 ของโลก! ลีกไต้หวันเปิดฉากหวดฤดูกาลใหม่

ไต้หวัน พรีเมียร์ลีก กลายเป็นลีกที่ 5 ของโลกที่กลับมาหวดฟุตบอลในช่วงเชื้อโควิด-19ระบาด

ก่อนหน้านี้มีแค่ 4 ลีกจากทั่วโลกที่ยังเดินหน้าเตะกันอยู่ ประกอบด้วย เบลารุส, บุรุนดี, นิคารากัว และ ทาจิกิสถาน

ล่าสุดไต้หวันกลายเป็นลีกที่ 5 หลังเล่นเกมเปิดสนามฤดูกาลใหม่ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ปัจจุบันไต้หวันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพียง 388 คน และผู้เสียชีวิต 6 คน ซึ่งต้องชื่นชมรัฐบาลของพวกเขาที่ออกมาตรการป้องกันมาตั้งแต่เนิ่น ๆ จนคนในชาติสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว

All the scores from the opening day of the Taiwan Premier League. Result of the day, defending champions Tatung's 3-2 defeat to Taipower [credit TFPL FB] pic.twitter.com/WDD9LjNvU2