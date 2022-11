รำลึกแชมป์ยุโรป! แอสตัน วิลลา เปลี่ยนโลโก้สโมสร เริ่มใช้ฤดูกาลหน้า

แอสตัน วิลลา ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีก เปลี่ยนตราสโมสรใหม่ โดยจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2023-24

ก่อนหน้านี้สิงห์ผงาดได้คัดเลือกตราสโมสรใหม่ออกมา 2 แบบ ให้แฟนบอลที่เป็นสมาชิกและแฟนบอลที่ถือตั๋วปีได้ร่วมโหวต โดยแบบแรกเป็นทรงตะเกียงที่ได้แรงบัลดาลใจจากการก่อตั้งสโมสร กับทรงกลมที่รำลึกถึงการคว้าแชมป์ ยูโรเปี้ยนคัพ เมื่อปี 1982

และจากผลโหวตจากแฟนบอล 21,500 คน ปรากฏว่ามีถึง 77% ที่เลือกแบบย้อนยุคทรงกลม ซึ่งสโมสรจะนำโลโก้ที่ชนะการโหวตมาใช้ในฤดูกาลหน้า

Introducing: Aston Villa Football Club's new crest from the 2023/24 season. 🟣