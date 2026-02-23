Goal.com
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ร่วมมือไม่ใช่แทนที่! ผู้บรรยายเผย EA Sports FC ใช้ AI โคลนเสียงเรียกชื่อนักเตะ

กาย โมว์เบรย์ ผู้บรรยายประจำรายการ Match of the Day และผู้ให้เสียงพากย์ลง EA Sports FC เผยว่าเขาอนุญาตให้ตัวเกมใช้ AI จำลองเสียงในการอ่านชื่อนักเตะ เพื่อความครอบคลุมที่มากขึ้น

โมว์เบรย์ ให้สัมภาษณ์กับ BBC ถึงเบื้องหลังการเป็นนักพากย์ลงเสียงให้เกมฟุตบอลอย่าง EA FC ซึ่งการที่เขาต้องอ่านชื่อนักเตะทุกคนในเกม และแต่ละคนจะมีการอัดมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยจังหวะและโทนเสียงที่แตกต่างกันออกไปตามจังหวะและอารมณ์ของเกม

ด้วยปัจจุบันที่มีนักฟุตบอลทั้งชายและหญิงในตัวเกมมากกว่า 20,000 คนทำให้ EA จำเป็นต้องใช้ AI เข้ามาช่วยเหลือในการบันทึกเสียง

“มันใช้เวลายาวนานมากเพราะในทุก ๆ แง่มุมของเกมคุณต้องคำนึงถึง เราต้องทำให้มันครอบคลุมทุกสถานการณ์” โมว์เบรย์ เผย

“มันมีความลีกซึ้ง เพราะต้องใส่ความรู้สึกและความสมจริงลงไป จุดสำคัญของเกมก็คือความสมจริง

“AI เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาของเรามาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ระบบแอนิเมชั่นไปจนถึงระบบเกมเพลย์ และยังคงช่วยเหลือทีมงานของเราในการสร้างประสบการณ์การเล่นฟุตบอลที่ดีขึ้นและตอบสนองได้มากขึ้น” แหล่งข่าว EA เผยกับ BBC

“แต่เมื่อมาถึงงานบรรยายและคอนเทนต์ มันคือความร่วมมือกับผู้มีความสามารถไม่ใช่การเข้ามาแทนที่แต่อย่างใด”

