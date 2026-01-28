ร่วมงานสุภโชค! บีจี ปทุม ปล่อยยืม ธีรภัทร ซบ ซัปโปโร

สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศปล่อยตัว ธีรภัทร ปรือทอง นักเตะทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ไปร่วมทัพ ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร สโมสรในศึก เจ 2 ลีก ประเทศญี่ปุ่น
ดาวรุ่งวัย 18 ปี สร้างชื่อจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา พร้อมพาทีมคว้าแชมป์ AssetWise x BGPU Youth Cup 2024 ก่อนต่อยอดฝีเท้ากับสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด และได้รับโอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในฤดูกาล 2024/25
โดยเจ้าตัวกล่าวถึงการย้ายทีมครั้งนี้ว่า “ดีใจและตื่นเต้นมาก ๆ ที่ได้กลับไปที่ซัปโปโรอีกครั้ง ความคาดหวังของผมคือการพัฒนาตัวเอง เรียนรู้จากฟุตบอลญี่ปุ่น และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเจอครับ”
ทั้งนี้ ธีรภัทร ปรือทอง จะย้ายไปร่วมทัพ ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569 และจะสวมเสื้อหมายเลข 19 ให้กับต้นสังกัดใหม่