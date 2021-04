รีแมตช์รอบชิงครั้งก่อน! บราซิลดวลเยอรมันบอลโอลิมปิก

พิธีการจับสลากแบ่งสายศึกฟุตบอลชายในกีฬาโอลิมปิก 2020 เสร็จสิ้นออกมาเป็นที่เรียบร้อย ผลปรากฏว่ามีความน่าสนใจคือการโคจรมาพบกับอีกครั้งของคู่ชิงชนะเลิศเมื่อครั้งก่อนอย่างบราซิลกับเยอรมัน

บราซิลซึ่งเป็นชาติเจ้าภาพในโอลิมปิกครั้งก่อนเมื่อปี 2016 คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายได้เป็นครั้งแรก หลังเอาชนะเยอรมันได้ในช่วงดวลจุดโทษ 5-4 (เสมอในเวลา 120 นาที 1-1)

กระทั่งทั้งสองทีมได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในศึกโอลิมปิก 2020 หลังถูกจับสลากให้มาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับอีกสองทีมอย่าง ไอวอรีโคสต์ และ ซาอุดิอาระเบีย

ทั้งนี้ ศึกฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมส์ 2020 จะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 สิงหาคม ในปี 2021

ผลจับสลากรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชายโอลิมปิก 2020

กลุ่มเอ : ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), แอฟริกาใต้, เม็กซิโก, ฝรั่งเศส

กลุ่มบี : นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้, ฮอนดูรัส, โรมาเนีย

กลุ่มซี : อียิปต์, สเปน, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย

กลุ่มดี : บราซิล, เยอรมัน, ไอวอรีโคสต์, ซาอุดิอาระเบีย

⚔️ The draw for the Men's #OlympicFootball Tournament has thrown up some intriguing clashes!#Tokyo2020 pic.twitter.com/aWBvZJw3Zq