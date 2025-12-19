รู้ตัวดี! บรูโนรับเป็นคนขี้บ่น "แต่ผมวิ่งมากกว่าบ่น"

บรูโน แฟร์นันด์ส กัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้บ่น แต่อยากให้มองว่าเป็นเพราะความมุ่งมั่นและต้องการเห็นทุกคนอยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็น
มิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสมักโดนวิจารณ์เรื่องการบ่นเพื่อนร่วมทีมตอนอยู่ในสนาม ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นแบบนั่นจริง แต่ไม่ได้ทำแบบไม่มีเหตุผล และยืนยันว่าตัวเองวิ่งมากกว่าบ่นแน่นอน
“แน่นอนว่าการเป็นกัปตันทำให้คุณถูกจับตามองมากขึ้น แต่นั่นเป็นเรื่องปกติของสโมสรนี้ ไม่ใช่แค่เพราะปลอกแขน” บรูโนกล่าว
“ผมไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเป็นตัวเองเลย เอริค เทน ฮาก เลือกผมเป็นกัปตัน เพราะเขารู้ว่าผมเป็นผู้นำแบบไหน ผมเป็นผู้นำด้วยการทำให้เห็น ซ้อมหนัก ทุ่มเททุกอย่างในสนามซ้อม”
“ผมอาจบ่นมากอย่างที่หลายคนคิด แต่ผมวิ่งมากกว่าบ่นแน่นอน ผมเชื่อว่าผมยังเป็นตัวอย่างของมาตรฐานที่สโมสรนี้ต้องการ”
“ผมปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีใครต่ำกว่าใคร ไม่ว่าจะเป็นนักเตะ, สตาฟฟ์, เชฟ, นักโภชนาการ ทุกคนอยู่ในระดับเดียวกัน มีเพียงผู้จัดการทีมที่มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจมากกว่าเท่านั้น”
นอกจากนี้ บรูโน ยังเผยว่า แมนฯ ยูไนเต็ดมี “กลุ่มผู้นำ” ที่ประกอบด้วย แฮร์รี แม็คไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ทอม ฮีตัน, นุสแซร์ มาซราวี และ ดิโอโก ดาโลต์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเตะที่มีบทบาทสำคัญอย่าง คาเซมิโร และ ลุค ชอว์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
“สารจากกลุ่มผู้นำต้องชัดเจน เราต้องกำหนดกติกาและทิศทางให้ทุกคนรู้ว่านี่คือมาตรฐาน นี่คือเส้นทาง และนี่คือสิ่งที่ต้องมี หากคุณต้องการลงเล่นให้สโมสรแห่งนี้”
“จากผู้เล่นทั้งหกคนนี้ (ในกลุ่มผู้นำ) ข้อความต้องชัดเจนสำหรับทุกคน เราต้องแสดงบทบาทที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ เพราะเราต้องทำให้กฎชัดเจนสำหรับทุกคน
“แต่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียว กลุ่มผู้นำต้องเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน เช่น 'พวกเรา นี่คือสิ่งที่เราจะทำและเป็นข้อบังคับสำหรับเรา นี่คือวิถีทาง เส้นทาง และสิ่งที่เราต้องมีเพื่อเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้'”