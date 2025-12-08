รูนีย์ชี้ซาลาห์กำลังทำลายทุกสิ่งที่สร้างไว้, เชื่อชล็อตไม่เอากลับทีม

เวย์น รูนีย์ แสดงทัศนะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ให้สัมภาษณ์ทิ้งบอมบ์โยนปัญหาให้สโมสร และเชื่อว่าเขาไม่น่าได้กลับเข้าทีมอีกแล้ว
แนวรุกทีมชาติอียิปต์ ถูก อาร์เนอ ชล็อต จับนั่งสำรอง 3 เกมติดต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดที่บุกเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 3-3 เขาไม่ถูกส่งลงสนามเลย
โดย ซาลาห์ ให้สัมภาษณ์นักข่าวหลังเกม โดยบอกว่าเขากำลังถูกสโมสรโยนความผิดเรื่องฟอร์มที่ตกลงของทีม, ความสัมพันธ์ที่ขาดลงระหว่างเขากับ ชล็อต รวมถึงเขาอาจลงเล่นเกมสุดท้ายให้ทีมไปแล้ว
โดย รูนีย์ ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของ ซาลาห์ ที่นำปัญหาออกไปพูดกับสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงทีมกำลังย่ำแย่ และอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการเขามากที่สุด
“อาร์เนอ ชล็อต ต้องแสดงอำนาจของเขา ดึงเขา (ซาลาห์) มาแล้วบอก “นายจะไม่ได้เดินทางไปกับทีม, สิ่งที่นายทำมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้”
“เตรียมตัวไป AFCON และปล่อยให้เรื่องทุกอย่างมันเย็นลงสักหน่อย ถ้าผมเป็นเขา ไม่มีทางที่ ซาลาห์ จะกลับมาอยู่ในทีม เรื่องนี้ต้องถูกสะสางโดยเร็วที่สุดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
“เขากำลังทำลายตำนานที่เขาสร้างไว้กับลิเวอร์พูล มันน่าเศร้าที่จะเห็นเขาโยนมันทิ้งไปดื้อ ๆ ผมคิดว่าเขาเลือกหนทางที่ผิดโดยสิ้นเชิง
“สังขารตามพวกเราทุกคนทันเสมอ และฤดูกาลนี้ เขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุด ฟอร์มเฉียบคมที่สุด คุณย่อมต้องอยากเห็นเขาถกแขนเสื้อ และบอกว่า ‘โอเค, ผมจะแสดงให้พวกคุณได้เห็นเอง’
“การที่จะแสดงความยโสโอหังในการพูดว่าเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเอง เพราะเขาคู่ควรกับตำแหน่ง ถ้าอย่างนั้นคุณควรจะต้องอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในทุกสัปดาห์ด้วยเพื่อพยายามและอยู่ในทีมต่อไป
“ถ้าผมเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของเขา ผมคงไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เขาพูด เพราะนี่คือตอนที่ลิเวอร์พูลต้องการเขามากที่สุด ถ้าเป็นแบบนั้น เขาก็กำลังโยนผิดให้ลิเวอร์พูลด้วยคำพูดของเขาเหมือนกัน
“เขาทำผลงานที่น่าทึ่งให้กับลิเวอร์พูลมาโดยตลอด แต่นี่มันคือการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมทีม, กุนซือ และแฟนบอล
“ผมเดาได้เลยว่าเขาจะเก็บตัวเงียบมาก ๆ ที่สนามซ้อม และจะแผ่พลังงานแง่ลบไปหานักเตะใหม่ที่ อาร์เนอ พยายามปรับเข้ากับทีม
“ผมมั่นใจเลยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เขาจะเสียใจกับสิ่งที่เขาพูดออกไป”