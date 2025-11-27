รุ่นใหญ่มาแล้ว! ผู้สร้าง FM 1982 เปิดตัวเกม Kevin Toms Football Star Manager

เกมจำลองการเป้นผู้จัดการทีม หรือ Football Manager มีการเดินทางที่ยาวนานมามากกว่า 40 ปี จนกระทั่งภาคล่าสุดในปัจจุบันอย่าง FM 26 ที่ออกมาให้ชาวเกมได้เล่นกันไปแล้ว
เช่นเดียวกันหลายเกมที่กลายเป็นเทรนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่จะมีการนำเกมภาคต้นฉบับมาทำการ Remake ลงแพลตฟอร์มยุคปัจจุบันในรูปแบบที่แตกต่างกันออกๆไป
ทาง เควิน ทอมส์ ผู้พัฒนาเกม FM ภาคแรกในปี 1982 ได้ริเริ่มโปรเจคต์ และประกาศเปิดตัวเกม Kevin Toms Football Star Manager บนแพลตฟอร์ม อย่าง Steam เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เราจะพาไปเจาะ Kevin Toms Football Star Manager เกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Code ของภาคต้นฉบับ และมีการคงกราฟิกรวมถึงระบบต่าง ๆ จากยุค 80 ให้แฟนบอลที่โหยหาเกม FM ในรูปแบบสุดคลาสสิคเหมือนเมื่อ 40 ปีที่แล้ว
โดยใช้ระบบตัวเลขแบบในอดีต ไม่มีกราฟิก 2D หรือ 3D และเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก ไม่มีสถิติหรือระบบยิบย่อยแบบปัจจุบัน
การปล่อยเกมของ ทอมส์ เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่แฟนบอลกำลังโหยหา FM ในยุคเก่า ๆ ของพวกเขา โดยเคยมีทีมที่ยังคอยอัปเดท CM 97/98 หนึ่งในภาคสุดคลาสสิคที่มีทั้งฐานข้อมูลเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว และอัปเดตนักเตะในชุดปัจจุบัน
ยิ่งเจอกระแสการเว้นภาค FM25 และ FM26 ที่ยกเครื่องเอนจิ้น และ UI หลาย ๆ อย่าง ตลอดจนปัญหาเรื่อง Performance ของตัวเกมทำให้กระแสการกลับมาเล่นเกมภาคคลาสสิคกลับมาอีกครั้ง
สำหรับเกม Kevin Toms Football Star Manager พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน แพลตฟอร์ม Steam