รุดเยือนถิ่นเก่า! แมนฯ ยูฯ เจอเลสเตอร์, ไบรท์ตันดวลเชลซี เอฟเอ คัพ รอบ 4

รุด ฟาน นิสเตลรอย จะได้กลับมาที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ดอีกครั้ง หลังจากปีศาจแดงถูกจับสลากเจอกับจิ้งจอกสยามในเอฟเอ คัพ รอบ 4

ผลประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 4 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีการจับสลากกันหลังจบเกมรอบ 3 ในคืนวันอาทิตย์ ซึ่งทาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บุกไปเอาชนะจุดโทษ อาร์เซนอล 5-3 (เสมอใน 120 นาที 1-1)

ผลปรากฎว่า ปีศาจแดง ถูกจับสลากให้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เลสเตอร์ ซิตี้ ซึ่งมี รุด ฟาน นิสเตลรอย คุมทัพอยู่ และจะได้กลับมาเยือนโอลด์ แทร็ฟฟอร์ดอีกครั้ง

ขณะที่ ลิเวอร์พูล ต้องบุกไปเยือน พลีมัธ อาร์ไกล์ ทีมบ๊วยของแชมเปี้ยนชิพ ซึ่งในรอบ 3 เพิ่งจะพลิกล็อคบุกชนะเบรนท์ฟอร์ดถึงถิ่น 1-0

ส่วนอีก 3 คู่ ซึ่งเป็นการเจอกันเองของทีมในพรีเมียร์ลีก ได้แก่ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เปิดบ้านพบ เชลซี, เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านพบ บอร์นมัธ และ แอสตัน วิลลา เปิดบ้านพบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

ทั้งนี้ เกมในรอบ 4 จะแข่งขันช่วงสุดสัปดาห์ของวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

ผลประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 4 :

◉ แมนฯ ยูไนเต็ด vs เลสเตอร์

◉ ลีดส์ vs มิลล์วอลล์/ดาเกแนม แอนด์ เรดบริดจ์

◉ ไบรท์ตัน vs เชลซี

◉ เปรสตัน/ชาร์ลตัน vs วีคอมบ์

◉ เอ็กเซเตอร์ vs ฟอเรสต์

◉ โคเวนทรี vs อิปสวิช

◉ แบล็คเบิร์น vs วูล์ฟส์

◉ แมนฟิลด์/วีแกน vs ฟูแลม

◉ เบอร์มิงแฮม vs นิวคาสเซิล

◉ พลีมัธ vs ลิเวอร์พูล

◉ เอฟเวอร์ตัน vs บอร์นมัธ

◉ แอสตัน วิลลา vs สเปอร์ส

◉ เซาธ์แฮมป์ตัน vs เบิร์นลีย์

◉ เลย์ตัน โอเรียนท์/ดาร์บี้ vs แมนฯ ซิตี้

◉ ดอนคาสเตอร์ vs พาเลซ

◉ สโต๊ค vs คาร์ดิฟฟ์