รีแมตช์! ราชบุรี ได้โอกาสถอนแค้น กัมบะ ACL 2 รอบ 8 ทีม

ราชบุรี เอฟซี เตรียมโคจรดวล กัมบะ โอซาก้า ทีมดังจาก เจลีก ญี่ปุ่น อีกครั้งในศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
‘ราชันมังกร’ ฝ่าด่านรอบ 16 ทีม แม้จะบุกไปแพ้ เปอร์ซิบ บันดุง ที่อินโดนีเซีย 0-1 แต่ผลรวม 2 นัดชนะ 3-1 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร
ขณะที่ กัมบะ โอซาก้า ลงดวลกับ โปฮัง สตีลเลอร์ โดยนัดแรกทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 แต่เกมนี้ กัมบะ มาดี ออกสตาร์ทนำ 2-0 ตั้งแต่ครึ่งแรก แม้ โปฮัง จะไล่ตีตื้น แต่ก็ไม่ทัน จบเกม กัมบะ ชนะ 2-1 รวมผล 2 นัดทีมดังเจลีก ชนะ 3-2 ผ่านเข้ารอบไปเจอ ราชุบรี เอฟซี อีกครั้ง หลังเคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม และเป็น กัมบะ ชนะด้วยสกอร์ 2-0 ทั้ง 2 นัด
เกมนัดแรก กัมบะ โอซาก้า จะเป็นฝ่ายได้เล่นในบ้าน วันที่ 4 มีนาคม 2026 จากนั้นจะตัดสินเกมนัดที่ 2 ที่ ราชบุรี สเตเดียม วันที่ 11 มีนาคม 2026