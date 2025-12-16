รายแรกมาแล้ว! บุรีรัมย์เสริมทัพลุยเลกสอง ประเดิมเปิดตัว 'โตกู' แข้งกาน่า

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บรรลุข้อตกลงคว้าตัว เอ็มมานูเอล โตกู ดาวเตะสารพัดประโยชน์ชาวกานา ที่เพิ่งหมดสัญญากับ โอเอช ลูเวิน สโมสรในลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียม
ดาวเตะวัย 25 ปี เริ่มต้นเส้นทางการค้าแข้งในระดับเยาวชนกับ ชีตาห์ เอฟซี จากนั้นในปี 2019 ได้ย้ายออกจากประเทศบ้านเกิด ไปค้าแข้งกับ เบาวิสตา เอฟซี และ เฟรเมอ อามา ซึ่งการย้ายมาอยู่ที่สโมสรแห่งนี้ ได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในทันที ลงสนามไปทั้งหมด 39 นัด ทำได้ 12 ประตู 6 แอสซิสต์
ต่อมา หลังหมดสัญญากับทีมในปี 2021 เจ้าตัวเลือกย้ายไปร่วมทัพ โบเตฟ พลอฟดิฟ ทีมในลีกของประเทศบัลแกเรีย และได้โอกาสลงสนามให้ทีมไปมากถึง 70 นัด ทำได้ 8 ประตู 6 แอสซิสต์ ก่อนที่ผลงานจะไปเข้าตาสโมสรโอเอช ลูเวิน ทุ่มเงิน 1 ล้านยูโร คว้าตัวไปร่วมทีมในปี 2023
แต่ด้วยปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บ ที่ทำให้โอกาสในการลงสนามของ เอ็มมานูเอล โตกู มีไม่มากนัก ส่งผลให้ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับ อัลบอร์ก บีเค และ เออีแอล ลิมาสโซล ก่อนที่ล่าสุดเพิ่งจะหมดสัญญากับ โอเอช ลูเวิน เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับขุมกำลังทัพปราสาทสายฟ้า ไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาล 2025/26 โดยจะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข 26 ให้กับทีม