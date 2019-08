ราชันปล่อยยืม! คุโบะถึงมายอร์ก้าเตรียมเซ็นร่วมทีม

ทาเคฟุสะ คุโบะ วอนเดอร์คิดของ เรอัล มาดริด เดินทางมาถึงเมืองมายอร์ก้าแล้ว ก่อนเข้ารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญายืมตัวกับทีม 1 ปี

ดาวโรจน์ทีมชาติญี่ปุ่นเพิ่งย้ายมาเล่นกับราชันชุดขาวในซัมเมอร์นี้ และทำผลงานได้น่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซัน

Kubo is already in Mallorca, Joining Real Mallorca for one season loan pic.twitter.com/3OhVLC5Kab