ร้างสนามมานาน! ริชาร์ดส์ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 31 ปี

ไมกาห์ ริชาร์ดส์ อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ ประกาศยุติอาชีพค้าแข้งอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยวัยเพียง 31 ปี

อดีตแนวรับแอสตัน วิลลา ลงเล่นนัดสุดท้ายเมื่อฤดูกาล 2016-2017 เกมที่เจอกับลูตัน ทาวน์ ในศึกลีกคัพ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงสนามอีกเลย จนถูกต้นสังกัดปล่อยตัวหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ริชาร์ดส์ ลงเล่นทั้งสิ้น 295 เกม ทำได้ 11 ประตู 16 แอสซิสต์ ตลอดการค้าแข้งให้กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้, ฟิออเรนตินา และแอสตัน วิลลา

Once a Blue, always a Blue 💙



Micah Richards has announced his retirement from football after losing a lengthy battle with an injured knee.



But he'll be back working with us again very soon...



