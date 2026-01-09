รางวัลเยอะสุดในไทย! เมืองไทย มาดามคัพ ชิงเงินเกือบ 1 ล้าน MVP ฝึกลูกหนังเจลีก-พาแข้งบินชมเกม U17 ที่ซาอุฯ

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน แถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ "เมืองไทย มาดามคัพ 2025/26" ที่สนามฟุตบอล Super Star Arena ลาดพร้าว 80 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 โดยนับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมตอกย้ำความยิ่งใหญ่กว่าเดิม ในฐานะรายการฟุตบอลเยาวชน 7 คน ระดับโรงเรียน ที่มีเงินรางวัลรวมสูงสุดในประเทศไทย กว่า 1,000,000 บาท พร้อมคัดเลือกผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟูกูโอกะ ในศึกเจลีก 1 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 สัปดาห์
"เมืองไทย มาดามคัพ" ได้รับกระแสตอบรับจากสถานศึกษา และ เยาวชนเป็นอย่างดี ตลอดการแข่งขัน 3 ครั้งที่ผ่านมา เช่นเดียวกับปีนี้ ที่มีผู้สนับสนุนเข้าร่วมมากมาย ทั้ง MIKASA , บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) & บริษัท ฟิวเจอร์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ สปอร์ต จำกัด , สโมสรฟุตบอลอวิสป้า ฟูกูโอกะ , สโมสรฟุตบอล การท่าเรือ เอฟ.ซี. และ สโมสรพันธมิตรต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนสนามแข่งขันทั้ง 10 สนามทั่วประเทศ รวมถึง ยังมีนักฟุตบอล เข้าร่วมงานแถลงข่าว และ ร่วมพูดคุยบนเวที ประกอบด้วย กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ อดีตผู้รักษาประตูระดับตำนานทีมชาติไทย , พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กองกลางทีมชาติไทยจากสโมสร การท่าเรือ เอฟ.ซี. , คคณะ คำยก กองกลางทีมชาติไทย จากสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด , ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี นักฟุตบอลดาวรุ่งจาก สโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. และ ณัฐกรณ์ รักษา กัปตันทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีในชุดปัจจุบัน
"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เมืองไทยประกันภัย ให้ความสําคัญ และ ส่งเสริมวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระดับเยาวชน เพราะแป้ง ในอีกตำแหน่ง คือ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ฟุตบอลในประเทศไทย จะแข็งแรง และ ยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อมีรากฐานที่มั่นคง จึงเป็นที่มาทําให้ แป้ง และ เมืองไทยประกันภัย ริเริ่ม จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการเยาวชน “เมืองไทย มาดามคัพ” ขึ้นมาเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2566"
"เริ่มจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี , นราธิวาส และ ยะลา ก่อนที่หลังจากนั้น จะมีการปรับรูปแบบการแข่งขัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ในแง่โอกาส และ การเข้าถึงมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันเราจัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน จากเดิมแบ่งการแข่งขันรอบแรก ออกเป็น 4 ภูมิภาค แต่ในการแข่งขันปีนี้ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2569 เราแบ่งการแข่งขัน รอบแรก ออกเป็นถึง 10 โซน จากทั้งหมด 10 สนามทั่วประเทศ และยังมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขันในรอบแรก เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ มีถึง 153 ทีม จากเดิม 116 ทีม ก่อนเฟ้นหา 24 ทีมที่ดีที่สุด ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายต่อไป"
"นอกเหนือจากแนวคิดที่อยากเห็น เมืองไทย มาดามคัพ เป็นสัญลักษณ์ เป็นพื้นที่ และเวทีแห่งการให้โอกาส การแข่งขันในครั้งนี้ ยังตั้งใจจัดขึ้นพิเศษขึ้นกว่าเดิม โดยเพิ่มเงินรางวัลทั้งหมด รวมทั้งสิ้นจากเดิม 325,000 บาท เป็นรวมทั้งสิ้นกว่า 1,000,000 บาท จนเป็นฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในระดับสถานศึกษา ที่มีเงินรางวัลรวมมากที่สุดในประเทศไทย
โดยทีมชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา 300,000 บาท จากเดิม 100,000 บาท มากไปกว่านั้น นักฟุตบอลที่ได้รับเลือก เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจําการแข่งขันในครั้งนี้ ยังจะมีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพ กับ สโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. และ จะถูกส่งไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่น กับ สโมสร อวิสป้า ฟูกูโอกะ ในระดับเจลีก 1 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา
"สุดท้าย แป้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เมืองไทย มาดามคัพ 2025/26 จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และ สถานศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วม ทั้งในด้านการพัฒนาฝีเท้า เชิงเทคนิค และความสามารถเฉพาะตัว โดยสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับสากลของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ที่ได้เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ในรูปแบบ 7 คนเช่นกัน และ หวังว่าเยาวชนเหล่านี้ จะก้าวขึ้นไปเป็นทรัพยากรในระดับชาติต่อไป โดยเฉพาะกับทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เพราะเราใช้เกณฑ์กําหนดอายุ เข้าร่วมการแข่งขันเดียวกัน" มาดามแป้ง ปิดท้าย
นอกจากนี้ CEO เมืองไทยประกันภัย ยังประกาศเซอร์ไพรส์ใหญ่กลางเวที เมื่อให้สิทธิ์ทีมที่จบอันดับ 1-3 ของรายการ ทีมละ 5 คน เดินทางไปเปิดประสบการณ์ ชมการแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ในรายการชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 7-24 พฤษภาคม 2569 เพื่อลุ้นคว้าโควตาจำนวน 8 ทีม ไปฟุตบอลเยาวชน ชิงแชมป์โลก ที่ประเทศกาตาร์ ต่อไป
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ "เมืองไทย มาดามคัพ 2025/26" ปรับรูปแบบการแข่งขัน รอบแรก แบ่งออกเป็น 10 โซน มีทีมที่ผ่านการคัดเลือก และ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 153 ทีม จากเดิมปีล่าสุด 116 ทีม เตรียมเริ่มการแข่งขันในโซนที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 10-11 มกราคม 2569 ที่สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นเกือบ 1,000,000 บาท แบ่งเป็น ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 150,000 บาท , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท , ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท , ดาวซัลโวสูงสุดประจำการแข่งขัน ทุนการศึกษา 10,000 บาท , ผู้เล่นทรงคุณค่าประจำการแข่งขัน (MVP) ทุนการศึกษา 10,000 บาท , หัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 30,000 บาท , ทีมแฟร์เพลย์ 10,000 บาท และ เงินสนับสนุนทีมที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 24 ทีม ทีมละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ การแข่งขันรอบแรก จำนวน 10 โซน จะแข่งขันระหว่างวันที่ 10 มกราคม-11 กุมภาพันธ์ 2569 จากนั้นรอบสุดท้าย (รอบประเทศ) จะแข่งขันระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สนามมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี และ รอบชิงชนะเลิศ จะจัดแข่งขันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สนามแพท สเตเดียม สามารถติดต่อข่าวสาร และ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่แฟนเพจ เมืองไทย มาดามคัพ