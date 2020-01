ราคาของแชมป์! กิ๊กส์เผยรับใช้ผีเครียดจนผมร่วง

ไรอัน กิ๊กส์ อดีตปีกพ่อมดของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่าความเครียดสะสมจากการค้าแข้งทำให้ผมบนศีรษะของเขาร่วงอย่างหนัก จนสุดท้ายต้องเข้ารับการปลูกผม

ตำนานปีกของปีศาจแดงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร โดยเขาค้าแข้งกับทีมอย่างยาวนาน 24 ปีและกวาดแชมป์ประสบความสำเร็จกับทีมนับไม่ถ้วน

โดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยเรื่องราวเบื้องลึกว่าการลงเล่นให้กับต้นสังกัดภายใต้การคุมทีม เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ทำให้เขานั้นเกิดความเครียดมาตลอดร่วม 20 ปี

"ผมเกิดความกังวลขึ้นเล็กน้อย โดยเฉาะอย่างยิ่งตอนที่ลงเล่นโดยมีการถ่ายทอดสดทางทีวีหรือลงเล่นตอนที่ฝนตก" กิ๊กส์ เผยกับเจ้าหน้าที่คลินิค MHR ที่เจ้าตัวเข้ารับการปลูกผมซึ่งเจ้าตัวรับการดูแล บำรุงเส้นผมกับทางคลีนิคตั้งแต่ปี 2009

ตอนนั้นผมอายุเกือบจะ 30 ปีแล้ว ตอนที่ฟันนำ้นมซี่สุดท้ายของผมหมดไปเมื่อช่วงต้นอายุ 20 ผมก็มีผมที่ยาว, หยิกและหนาอีกด้วย"

นั่นเป็นเหตุผลที่ผมเริ่มตัดผมให้สั้นลง ผมรู็สึกยิ่งสั้น ผมก็จะยิ่งดูหนา หลังจากนั้นหลายปีต่อมา ผมของผมก็เริ่มสั้นลงไปเรื่อย ๆ"

ซึ่งไม่ว่าทีมจะชนะหรือแพ้ก็ตาม หากว่าฟอร์มส่วนตัวของเขาไม่ดีเขาก็มักจะโดน "แฮร์ ดรายเออร์" อันเลื่องลือ จนเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหนักจนต้องเข้ารับการปลูกผมจนถึงทุกวันนี้

"ฟุตบอลมันคือความตึงเครียด คุณเอาตัวเองไปอยู่ในความกดดัน คุณจะรู้ได้เลยถึงผลที่ตามมายอมที่คุณแพ้หรือเล่นได้ไม่ดีนัก"

"ทุกสายตาจับจ้องคุณอยู่ และถ้าคุณมีเกมที่แย่ละก็ คุณจะเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากนั้นมันก็เริ่มเครียดมากขึ้นเรื่อย ๆ และความเครียดมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วง"

Ryan Giggs gets laser-zapping hair transplant after ‘stress’ of playing for Man United made him lose his locks. Ryan, who played 963 times for United, said the comments by pals watching him play made him begin to worry about losing his hair pic.twitter.com/S5FTFekL5l