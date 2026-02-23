รับสภาพ! ทูดอร์ยก อาร์เซนอล ทีมดีที่สุดในโลก หลังสเปอร์สพ่ายยับดาร์บี้

อีกอร์ ทูดอร์ เฮดโค้ช ท็อตแนม ฮ็อทสเปอร์ ยกให้ อาร์เซนอล คือทีมที่ดีที่สุดในโลกเวลานี้ หลังประเดิมคุมทัพแพ้ 1-4 ในศึกนอร์ธลอนดอนดาร์บี้
กุนซือชาวโครเอเชีย ประเดิมคุม ไก่เดือยทอง นัดแรก ด้วยผลงานไม่สู้ดีนักเมื่อพ่าย ไอ้ปืนใหญ่ คารัง ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าทั้งสองทีมยังมีความห่างชั้นกันอยู่มาก พร้อมยกให้ทีมของ มิเกล อาร์เตต้า คือเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้
“อาร์เซนอลน่าจะเป็นทีมที่ดีสุดในโลกเวลานี้" ทูดอร์ กล่าว
"หากวันนี้เราคิดว่าเป็นเกมดาร์บี้แล้วจะใส่บางอย่างเพิ่มลงไปได้ ทั้งเรื่องสภาพจิตใจหรือแรงกระตุ้น ความจริงคือมีบางสิ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาแค่ 3-4 เซสชันการซ้อม มันเป็นไปไม่ได้"
"ดังนั้นนี่ไม่ใช่คู่แข่งที่เหมาะที่สุดสำหรับเกมแรกของผม แต่เราต้องการบางอย่างในแง่บวก และวันนี้มันแสดงให้ผมเห็นถึงระดับของทีม"
"ช่องว่างระหว่างสองทีมยังห่างกันมาก อาร์เซนอล เหนือกว่าเราชัดเจนเกินไป แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็ดีที่ได้เข้าใจว่าเราอยู่ตรงจุดไหน เกมนี้สะท้อนความจริง"
"และมันทำให้เราเข้าใจว่าเราต้องเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนทัศนคติ นั่นคือหนทางเดียวในการทำงานและพัฒนาทีม”