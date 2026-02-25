รับมืออยู่! เม็กซิโกย้ำฟุตบอลโลก 2026 ปลอดภัย แม้เกิดความวุ่นวายหลังสังหารเจ้าพ่อยาเสพติด

เคลาเดีย เชนบาม ประธานาธิบดีเม็กซิโก ให้ความมั่นใจกับแฟนบอลที่จะเดินทางมาชมศึกฟุตบอลโลก 2026 ว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน แม้จะมีเหตุความวุ่นวายภายในประเทศหลังการเสียชีวิตของเจ้าพ่อค้ายา “เอล เมนโช” แต่ย้ำว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
การสังหาร เนเมซิโอ โอเซเกรา เซร์บันเตส หรือเอล เมนโช ผู้นำแก๊งค์ 'คาร์เทล' องค์กรอาชญากรรมที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดในเม็กซิโก โดยกองกำลังความมั่นคงเมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ร้อนระอุขึ้นมาทันที เมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนได้ปิดถนนสายหลักเกือบ 100 จุด และโจมตีฐานกำลังรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในรัฐฮาลิสโกและมิโชอากัน ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย 25 นาย และสมาชิกคาร์เทล 34 ราย
แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีรายงานเหตุความไม่สงบประปรายในพื้นที่ชนบทของรัฐฮาลิสโก
สำหรับฟุตบอลโลก 2026 เม็กซิโกจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับสหรัฐฯ และแคนาดา โดยเมืองกัวดาลาฮารามีกำหนดจัด 4 นัด ขณะที่ มอนเตร์เรย์ และ เม็กซิโกซิตี้ ก็จะเป็นสังเวียนแข่งขันเช่นกัน
เชนบาม กล่าวในการแถลงข่าวประจำวัน รับประกันว่าเม็กซิโกพร้อมสำหรับการจัดฟุตบอลโลก สำหรับการจัดฟุตบอลโลกในเม็กซิโก เมืองกัวดาลาฮารา และ ปวยร์โตวัลลาร์ตา ซึ่งถูกปิดเกือบทั้งหมดจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันอาทิตย์ กำลังทยอยเปิดให้บริการอีกครั้งในสัปดาห์นี้
“สถานการณ์ (ในฮาลิสโก) กำลังกลับสู่ภาวะปกติทีละน้อย” เชนบามกล่าว
ด้าน จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าเขา “มั่นใจมาก” กับบทบาทเจ้าภาพของเม็กซิโก พร้อมย้ำว่า “ทุกอย่างจะยอดเยี่ยมแน่นอน”
นอกจากนี้ เชนบาม ยืนยันว่าแนวทางของรัฐบาลไม่ใช่ “สงครามยาเสพติด” แบบในอดีต โดยชี้ว่าการประกาศสงครามคือการเปิดทางให้เกิดความรุนแรงนอกกรอบกฎหมาย พร้อมทิ้งท้ายว่า “เรากำลังมองหาสันติภาพ ไม่ใช่สงคราม และนั่นคือความแตกต่าง”