รับบทลงโทษ! การท่าเรือ แถลงขอโทษแฟนบอล ยอมรับส่งต่างชาติเกินโควตา ช้างเอฟเอคัพ

สโมสรฟุตบอล การท่าเรือ เอฟซี ออกแถลงการณ์ขออภัยต่อแฟนบอลของสโมสร พร้อมยอมรับว่าเกิดข้อผิดพลาดในการส่งผู้เล่นโควตาต่างชาติลงสนามเกินจำนวนที่กติกากำหนด และยินดีน้อมรับบทลงโทษจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาท
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่ การท่าเรือ เอฟซี เปิดสนามแพท สเตเดียม เอาชนะ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 2-0 ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 32 ทีมสุดท้าย เมื่อคืนวันที่ 21 ธันวาคม 2568 แม้ว่าสโมสรจะทำผลงานในสนามได้อย่างยอดเยี่ยม แต่กลับเกิดความผิดพลาดด้านกฎระเบียบการแข่งขันในช่วงท้ายเกม
ตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลรายการช้าง เอฟเอ คัพ กรณีสโมสรจากลีกระดับเดียวกันพบกัน ให้ยึดหลักเกณฑ์การส่งผู้เล่นต่างชาติตามข้อบังคับของลีกนั้นๆ โดยทั้ง การท่าเรือ เอฟซี และ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด สามารถส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามพร้อมกันได้จำนวน 5+2 คน คือ ผู้เล่นโควตาต่างชาติทั่วไปไม่เกิน 5 คน และผู้เล่นโควตาอาเซียนไม่เกิน 2 คน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นาทีที่ 79 เป็นต้นไป สโมสรการท่าเรือ เอฟซี ได้ส่งผู้เล่นโควตาต่างชาติลงสนามเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดระเบียบการแข่งขันอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้บริหาร โค้ช และทีมงานภาคสนามของสโมสรการท่าเรือ เอฟซี ได้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกล่าวขอโทษแฟนบอลทุกท่าน โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่ไม่ควรเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและความสำเร็จของสโมสรในฤดูกาล 2025/26
สโมสรยืนยันว่าจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต