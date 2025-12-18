ระวังหลุดมือ! เลสคอตต์เตือนสติแมนฯ ยูฯ’เมนู’คืออนาคตไม่ใช่ ‘อโมริม’

โจลีออน เลสต็อตต์ อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ มองว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ควรลงมือจัดการสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของ ค็อบบี้ เมนู ก่อนจะเสียนักเตะไป
ดาวเตะวัย 20 ปี ยังไม่ได้ออกสตาร์ทเกมพรีเมียร์ลีกเลยในฤดูกาลนี้ โดย รูเบน อโมริม มองเขาเป็นตัวสำรองแบบเต็มตัว และต้องแย่งตำแหน่งโดยตรงกับ บรูโน แฟร์นันด์ส
ด้าน เลสค็อตต์ ที่เคยทำงานร่วมกับ เมนู ในทีมชาติอังกฤษ ช่วยที่นักเตะพุ่งสุดขีดจนกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติในยูโร 2024
“ผมเคยทำงานร่วมกับ ค็อบบี้ เขามีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนที่น่าประทับใจมาก ๆ” เลสค็อตต์ พูดในรายการ The Mixer
“แต่ถ้าผมเป็นสโมสร, ผมจะพูดเลยว่า ‘เราจะมอบสัญญาใหม่ให้กับนาย แต่นายย้ายออกไปก่อนเพื่อให้ได้ลงเล่น’ ย้ายไปอยู่ทีมอื่นและลงเล่น เพราะอนาคตของพวกเขาคือ ค็อบบี้ เมนู ไม่ใช่ รูเบน อโมริม ใช่ไหมล่ะ?
“คุณคงคิดว่าเขาจะอยู่กับ แมนฯ ยูไนเต็ดนานกว่าผู้จัดการทีม ดังนั้นสโมสรควรลงมาจัดการเรื่องนี้ และกำหนดอนาคตทิศทางที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะปล่อยให้ผู้จัดการทีมจะทำให้ ค็อบบี้ อยู่ในจุดที่บอกว่า ‘ไม่ล่ะ ผมไม่ต่อสัญญาใหม่, ผมไม่อยากต่อสัญญา ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
“เพราะถ้าเป็นแบบนั้น คุณอาจเสียนักเตะคุณภาพแบบนี้ไป ผมคิดจริง ๆ นะว่าสโมสรควรลงมาจัดการและควบคุมสถานการณ์ในตอนที่พวกเขายังสามารถควบคุมได้
“คุณมีผู้จัดการทีมที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งในช่วงเวลาหนึ่งปีนับจากนี้ก็ได้ และคุณต้องมีเสียนักเตะแบบนี้ไปอีก ผมไม่ได้บอกว่า อโมริม ต้องส่งเขาลงเล่นทันทีหรอกนะ แต่ถ้ามันมาถึงช่วงใกล้หมดสัญญา ในช่วง 18 หรือ 12 เดือนสุดท้าย เขาจะเป็นอิสระ”