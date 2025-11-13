ระบบไม่เอื้อ! ทูเคิลชี้ “เคน–เบลลิงแฮม–โฟเด้น” ลงเล่นพร้อมกันไม่ได้

โธมัส ทูเคิล เฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษ ยอมรับว่าสามดาวดังอย่าง แฮร์รี เคน, จู๊ด เบลลิงแฮม และ ฟิล โฟเด้น อาจไม่ได้ลงเล่นพร้อมกันได้ในศึกฟุตบอลโลกปีหน้าที่สหรัฐอเมริกา โดยให้เหตุผลเรื่องสมดุลของทีม
“ในตอนนี้ ถ้าเรายังรักษาโครงสร้างแบบที่ใช้มาตลอด ทั้งสามคนไม่สามารถเล่นด้วยกันได้” ทูเคิ่ลให้สัมภาษณ์กับ talkSPORT
“พวกเขาเล่นได้แน่นอน แต่ไม่เข้ากับระบบที่เราสร้างไว้ ระบบนี้ต้องการความสมดุล ทั้งในตำแหน่งหมายเลข 6, 8, 10 และ 9 รวมถึงปีกที่เป็นผู้เล่นเฉพาะทางในบทบาทของตัวเอง”
กุนซือชาวเยอรมันอธิบายเพิ่มเติมว่า เขามีตัวเลือกมากมายในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์หมายเลข 10 ที่แต่ละคนต่างทำผลงานโดดเด่น จนยากจะเลือกใครเป็นตัวจริง
“ถ้าคุณพูดถึงหมายเลข 10 เรามี ฟิล โฟเด้น, จู๊ด เบลลิงแฮม, มอร์แกน โรเจอร์ส, โคล พาล์เมอร์ และ มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์ ทุกคนต่างเล่นได้ยอดเยี่ยมในตำแหน่งนี้ ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้ไปฟุตบอลโลก”
ทูเคิล ยังย้ำว่า การตัดสินใจเลือกนักเตะจะยึด “ประโยชน์ของทีม” เป็นหลัก แม้จะต้องตัดชื่อซูเปอร์สตาร์บางคนออกจากทีมไปก็ตาม
“นี่ไม่ใช่เพราะเราไม่ชอบนักเตะ หรือพวกเขาไม่ดีพอ แต่เราต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทีม เพื่อให้ทีมมีโอกาสชนะมากที่สุด”
“เราจะพยายามรักษาสมดุลของทีมให้ชัดเจนที่สุด แม้บางครั้งจะต้องตัดสินใจที่ยากลำบาก เพราะสุดท้ายสิ่งสำคัญคือชัยชนะและความเป็นหนึ่งเดียวของทีม”
ปัจจุบัน อังกฤษการันตีตั๋วไปฟุตบอลโลก 2026 เรียบร้อย หลังเก็บชัยชนะเหนือเซอร์เบียและแอลเบเนียในรอบคัดเลือก โดย ทูเคิล ยังมีเวลาอีกเกือบปีในการปรับระบบและตัดสินใจขั้นสุดท้าย ก่อนประกาศรายชื่อชุดลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่กลางปีหน้า