ระดับนี้แล้ว! คาร์ราเกอร์ตำหนิอลิสซอนทำเสียจุดโทษพ่ายแมนฯ ซิตี้

เจมี คาร์ราเกอร์ ตำนานแข้ง ลิเวอร์พูล ออกโรงวิจารณ์ อลิสซอน เบ็คเกอร์ ที่ทำเสียจุดโทษเป็นประตูชัยให้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกชนะ 2-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา
เกมบิ๊กแมตช์ที่แอนฟิลด์ มาลุ้นระทึกในช่วงครึ่งเวลาหลัง โดยกว่าจะมีการทำประตูแรกเกิดขึ้นในนาที 74 จากฟรีคิกสุดสวยของ โดมินิค โซบอสไล
ก่อนที่เรือใบสีฟ้าจะได้สองประตูรวดจาก แบร์นาร์โด้ ซิลวา และจุดโทษนาที 90+3 จาก เออร์ลิง ฮาลันด์ ซึ่งมาจากการที่ อลิสซอน ไปทำฟาวล์ มาเธอุส นูเนส ซึ่งเป็นจังหวะที่ คาร์รา มองว่าไม่ควรเล่น
“ความผิดพลาดมากมายของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ มันแทบไม่น่าเชื่อว่ามาจากนักเตะในระดับนั้น ฟาน ไดค์ ที่บอร์นมัธ, อลิสซอน ในเกมวันนี้” คาร์ราเกอร์ เผย
“คุณแทบไม่อยากจะเชื่อว่าผู้รักษาประตูระดับเขาจะตัดสินใจทำแบบนั้นจนเสียลูกจุดโทษ”