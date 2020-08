เอมิเลียโน มาร์ติเนซ นายประตูของ อาร์เซนอล ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาหลังพาต้นสังกัดคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ มาครองได้สำเร็จ

นายประตูอาร์เจนไตน์ ได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาต่อเนื่อง และเขาทำผบงานได้อย่างยอดเยี่ยมทดแทนอาการบาดเจ็บของ แบรนด์ เลโน ได้เป็นอย่างดี โดยเชาโชว์ฟอร์มเด่นช่วยทีมเอาชนะเชลซี 2-1 ซิวแชมป์เอฟเอ คัพ สมัยที่ 14 ของสโมสรมาครองได้สำเร็จ

โทรฟี่ใบนี้ถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยแรกกับทีมในฐานะตัวจริง นับตั้งแต่เขาย้ายมาเฝ้าเสาให้ทีมในปี 2010 ก่อนโดนปล่อยยืมไปมากถึง 6 ครั้ง ก่อนรอคอยโอกาสของเขาและทำได้ในที่สุด

"มันเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าทึ่งมาก" มาร์ติเนซ เผยกับเว็บไซต์ของสโมสร

"เราเล่นฟุตบอลของเราออกมาอย่างดีที่สุดในฤดูกาลนี้ และแม้ว่าตามหลัง 1-0 โดยปกติแล้วเมื่อคุณตามหลัง 1-0 เราคงถอดใจแล้ว และคุณสามารถเห็นได้ถึงกระบวนการและวิธีที่เราต่อสู้เพื่อผู้จัดการทีม, เพื่อตัวเอง และครอบครัวของพวกเรา"

"ผมคิดว่าเราทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลภูมิใจในวันนี้ และแน่นอนว่าพวกเขาสมควรได้อะไรมากกว่านี้จากเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกและยูโรป้า เรามีฤดูกาลที่แย่ในพรีเมียร์ลีก แต่เราคว้าแชมป์มาครองได้ ดังนั้นเราจึงอยากให้พวกเขามีความสุข"

"ผมรู้สึกมีความมั่นใจก่อนเกมและในเกมรอบรองฯ และเส้นทางของเราในรอบเอฟเอ คัพ นั่นคือสิ่งที่ผมทำผลงานได้ดีที่สุด ผมทำงานหนักและทุกคนบอกว่าเมื่อคุณทำงานหนัก คุณจะได้รางวัลตอบแทน และผมคิดว่าผมทำมันได้แล้วในวันนี้"

"ผมทำงานอย่างหนักกับสโมสรแห่งนี้มาร่วม 10 ปีเพื่อโอกาสแบบนี้ ผมไม่สามารถภาคภูมิใจไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว"

"ผมพูดกับครอบครัวตลอดทั้งสัปดาห์ และคุณพ่อของผมไม่ต้องการพูดถึงมันเยอะเพราะเขากังวลมากเกินไป แต่ผมเชื่อว่าเป็นกันทั้งครอบครัวที่อาร์เจนตินาเลยนะ"

Just look how much the FA Cup win means to Arsenal keeper Emiliano Martinez 👏#facupfinal #bbcfacup pic.twitter.com/ZL0WtYjj5f