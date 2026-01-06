รอเปิดตัว! โรซีเนียร์คอนเฟิร์มเองเตรียมรับงานคุมเชลซี

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือของสตราส์บูร์ก ให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยตัวเองว่ากำลังจะย้ายมาเป็นกุนซือคนใหม่ของเชลซี
สิงโตน้ำเงินครามตัดสินใจปลด เอ็นโซ มาเรสก้า ไปเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา หลังจากมีปัญหาขัดแย้งกับบอร์ดบริหารของสโมสร
กระทั่งล่าสุด ทีมแชมป์สโมสรโลกก็ตัดสินใจเลือกเทรนเนอร์ชาวอังกฤษของทีมในเครือเดียวกันอย่าง สตราส์บูร์ก ให้โยกมารับงานถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์
"ผมยังไม่ได้เซ็นสัญญา แต่ผมตกลงด้วยวาจากับเชลซีไปแล้ว ทุกอย่างตกลงกันเรียบร้อยแล้ว และน่าจะเสร็จสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า" โรซีเนียร์ กล่าว
"นี่เป็นโอกาสที่เหลือเชื่อกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างแชมป์โลก และเป็นโอกาสที่ผมปฏิเสธไม่ได้เลย และผมจะได้กลับบ้านไปเจอลูก ๆ ผมเสียสละเวลาที่ต้องอยู่ห่างจากพวกเขา"
"18 เดือนที่นี่ ที่สตราสบูร์กเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในอาชีพการงานของผม ผมได้พบกับผู้คนที่น่าทึ่งมากมาย และทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากปราศจากความทุ่มเทของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้"
"ไม่ใช่แค่เชลซีเท่านั้น ผมยังได้รับความสนใจจากสโมสรอื่น ๆ ในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย แต่โอกาสนี้ ผมปฏิเสธไม่ได้”
“ในฟุตบอลมีหลายระดับ สตราสบูร์กไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเชลซี มีบางสโมสรที่คุณปฏิเสธไม่ได้ ผมหวังว่าแฟน ๆ จะเข้าใจว่าผู้จัดการทีมของพวกเขาถูกมองว่าเป็นคนที่จะเป็นโค้ชของแชมป์โลก และผมหวังว่าพวกเขาจะเห็นว่ามันยากแค่ไหนสำหรับผมที่จะออกจากสโมสรนี้”
ทั้งนี้ โรซีเนียร์ จะประเดิมคุมทีมนัดแรก ในเกมเอฟเอคัพ ที่เชลซีจะบุกเยือน ชาร์ลตัน แอธเลติก ในคืนวันเสาร์ที่ 10 มกราคมนี้