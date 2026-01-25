รออยู่นะเว็บบ์! เป๊ปหวังได้คำชี้แจงจาก PGMOL กรณีไม่ได้จุดโทษ

เป๊ป กวาร์ดิโลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ตัดสินริบจุดโทษของพวกเขา และคาดหวังคำชี้แจงจาก ฮาเวิร์ด เว็บบ์ ประธานองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ (PGMOL)
ทัพเรือใบสีฟ้า ฟื้นจากช่วงฟอร์มย่ำแย่ กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมเปิดบ้านอัด วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 2-0
แม้จะเก็บสามแต้มได้สำเร็จ แต่มีช็อตค้านสายตาในจังหวะที่บอลโดนแขน เยอร์สัน มอสเกรา แต่ ฟาไร ฮัลลาม ที่ประเดิมลงทำหน้าที่เกมแรกในพรีเมียร์ลีก ปฏิเสธให้จุดโทษ
ทาง ดาร์เรน อิงแลนด์
“ผู้ตัดสินประเดิมทำหน้าที่เกมพรีเมียร์ลีกนัดแรก, ตอนนี้ทุกคนรู้จักเขาแล้ว” เป๊ป เผย
“มันคือครั้งแรกของเขา ผมคิดว่าเขาไปดูที่จอ และริบจุดโทษจากตำแหน่งแขนที่เป็นธรรมชาติ ผมมั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้ ฮาเวิร์ด เว็บบ์ จะปรากฎตัวในสื่อเพื่ออธิบายว่าทำไมมันไม่เป็นจุดโทษ เหมือนกับที่พวกเขาทำในเกมกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หนแรกที่พวกเขาทำ เพราะสถานการณ์มันคลุมเครือใช่ไหมล่ะ
“นั่นคือเหตุผลว่าทำไม โดกู ไม่ได้ลงเล่นเจอ โบโด/กลิมท์, เพราะการปะทะจาก ดาโลต์
“แต่นั่นโอเคเลย ผมจะรอในวันพรุ่งนี้ จะไม่รอจนถึงวันพุธ เรามีเกมแชมเปี้ยนส์ ลีกต้องเล่น โปรแกรมรัดตัว, ฮาเวิร์ด เว็บบ์, ออกมาพูดพรุ่งนี้นะ, ออกมาอธิบายว่าทำไมมันไม่ใช่จุดโทษ