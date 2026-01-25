Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

รออยู่นะเว็บบ์! เป๊ปหวังได้คำชี้แจงจาก PGMOL กรณีไม่ได้จุดโทษ

เป๊ป กวาร์ดิโลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ตัดสินริบจุดโทษของพวกเขา และคาดหวังคำชี้แจงจาก ฮาเวิร์ด เว็บบ์ ประธานองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพของอังกฤษ (PGMOL)

ทัพเรือใบสีฟ้า ฟื้นจากช่วงฟอร์มย่ำแย่ กลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมเปิดบ้านอัด วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 2-0

แม้จะเก็บสามแต้มได้สำเร็จ แต่มีช็อตค้านสายตาในจังหวะที่บอลโดนแขน เยอร์สัน มอสเกรา แต่ ฟาไร ฮัลลาม ที่ประเดิมลงทำหน้าที่เกมแรกในพรีเมียร์ลีก ปฏิเสธให้จุดโทษ

ทาง ดาร์เรน อิงแลนด์ ผู้ตัดสิน VAR แนะนำให้มาดูจอก่อนเจ้าตัวจะพิจารณายืนยันคำตัดสินว่าแขนของแนวรับ วูล์ฟส์ อยู่ในตำแหน่งเป็นธรรมชาติ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้ เป๊ป กวาร์ดิโอลา เป็นอย่างมาก

“ผู้ตัดสินประเดิมทำหน้าที่เกมพรีเมียร์ลีกนัดแรก, ตอนนี้ทุกคนรู้จักเขาแล้ว” เป๊ป เผย

“มันคือครั้งแรกของเขา ผมคิดว่าเขาไปดูที่จอ และริบจุดโทษจากตำแหน่งแขนที่เป็นธรรมชาติ ผมมั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้ ฮาเวิร์ด เว็บบ์ จะปรากฎตัวในสื่อเพื่ออธิบายว่าทำไมมันไม่เป็นจุดโทษ  เหมือนกับที่พวกเขาทำในเกมกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หนแรกที่พวกเขาทำ เพราะสถานการณ์มันคลุมเครือใช่ไหมล่ะ

“นั่นคือเหตุผลว่าทำไม โดกู ไม่ได้ลงเล่นเจอ โบโด/กลิมท์, เพราะการปะทะจาก ดาโลต์

“แต่นั่นโอเคเลย ผมจะรอในวันพรุ่งนี้ จะไม่รอจนถึงวันพุธ เรามีเกมแชมเปี้ยนส์ ลีกต้องเล่น โปรแกรมรัดตัว, ฮาเวิร์ด เว็บบ์, ออกมาพูดพรุ่งนี้นะ, ออกมาอธิบายว่าทำไมมันไม่ใช่จุดโทษ

