รอวัดอาร์เซนอล! เอเมรีถ่อมตัวยันวิลลายังไม่ลุ้นแชมป์ลีก

อูไน เอเมรี กุนซือ แอสตัน วิลลา ถ่อมตัวว่าต้นสังกัดยังไม่ก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก แม้ทำแต้มไล่ตามสองทีมลุ้นแชมป์ไม่ห่าง
ทัพสิงห์ผยอง เดินหน้าเก็บชัยชนะนัดที่ 11 ติดต่อกัน หลังบุกแซงชนะ เชลซี 2-1 ด้วยสองประตูจากซูเปอร์ซับอย่าง โอลลี วัตกินส์ ทำให้พวกเขาเก็บแต้มยึดอันดับสาม ยังไล่บี้สองทีมนำอย่าง อาร์เซนอล และ แมนฯ
“ก็ยังไม่เชิง” เอเมรี ตอบคำถามว่าเขาเชื่อหรือไม่ว่า วิลลา สามารถก้าวขึ้นมาลุ้นแชมป์ได้
“ยังไม่ถึงขนาดนั้น ผมมีความรู้สึกว่าเราทำอันดับขึ้นมาได้สูสี และเราอยู่อันดับสามโดยตามเพียง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ อาร์เซนอล - ว้าว, พวกเขาเป็นสุดยอดทีม
“เราต้องเล่นทั้งหมด 38 เกม เราเล่นไปแล้ว 18 ซึ่งเหลืออีก 20 เกม ยังมีทีมอย่าง ลิเวอร์พูล, เชลซี, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เราต้องแข่งขันกับพวกเขา เราต้องพยายามรักษาฟอร์มตลอดทั้ง 38 เกม
โปรแกรมนัดต่อไป อูไน จะพา สิงห์ผยอง บุกไปเยือน เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ซึ่งเป็นเกมที่มีความหมายเพราะหากเก็บชัยชนะจะทำให้พวกเขาสร้างสถิติใหม่ของสโมสรในการชนะ 12 นัดรวด และนั่นหมายถึงการทำแต้มทาบทีมปืนใหญ่
“คุณถามผมเกี่ยวกับเกมที่จะพบอาร์เซนอลแล้วเหรอ? มันจะเป็นเกมที่ยากมาก ๆ
“ที่เอมิเรตส์ พวกเขาแข็งแกร่งมาก ๆ ความท้าทายครั้งต่อไปคือเราจะดวลกับทีมที่ดีที่สุดตอนนี้ พวกเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ ลีก เรามีนักเตะที่ดีมาก ๆ และพยายามตั้งเป้าหมายที่เราตั้งไว้สูงสำหรับทุกสิ่ง”