'รอย คีน'เข้าหอเกียรติยศพรีเมียร์ลีกคนที่ 4

รอย คีน อดีตกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้รับเลือกให้เข้าสู่หอเกียรติยศของพรีเมียร์ลีก จากการลงคะแนนโหวตของแฟนบอล

อดีตห้องเครื่องชาวไอริชค้าแข้งในถิ่น โอลด์ แทรฟฟอร์ด ระหว่างฤดูกาล 1993-2005 ลงเล่นไป 366 เกม ทำได้ 39 ประตู ช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 7 สมัย, เอฟเอ คัพ 4 สมัย และยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย

Accomplished and competitive, a fierce leader who defined the role of club captain



🔴⚪️⚫️ Roy Keane is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/zp8gkm8VVi