รอยส์ซิวแข้งแห่งปีบุนเดสลีกา, ซานโชนักเตะหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

แนวรุกเสือเหลืองคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกบุนเดสลีกา แม้ต้นสังกัดชวดแชมป์ลีกในนัดสุดท้าย ขณะที่ ซานโช คว้านักเตะหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

มาร์โก รอยส์ กัปตันทีม โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของบุนเดสลีกา ขณะที่ จาดอน ซานโช คว้ารางวัลนักเตะหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

ดาวเตะทัพเสือเหลืองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ หลังทำไป 21 ประตูกับอีก 13 แอสซิสต์จากการลงสนาม 36 นัดรวมทุกรายการ แม้จะไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกามาครองในฤดูกาลนี้

ขณะที่ ซานโช ย้ายมาจากอคาเดมีของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะเพิ่งลงสนามให้กับทัพเบเฟาเบแบบเต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ โดยเจ้าตัวระเบิดฟอร์มทำไป 13 ประตูกับอีก 19 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 43 นัดในทุกรายการ

ล่าสุด รอยส์ ได้รับการโหวตให้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของบุนเดสลีกามาครอง ขณะที่ ซานโช ได้รับการโหวตให้คว้ารางวัลนักเตะหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี ซึ่งรางวัลดังกล่าวมาจากการโหวตของนักเตะด้วยกันเองในลีก

Congratulations to Captain Marco Reus who was voted as the VDV Bundesliga Player of the Season, an award voted on by all Bundesliga players 🥇⭐️ pic.twitter.com/DMB379ErRG — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 4, 2019

Equal congratulations to @Sanchooo10 who was named VDV Bundesliga Newcomer of the Season, an award voted on by all Bundesliga players! 🥇💎 pic.twitter.com/q3k0bB2jEC — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 4, 2019