รอผลอีก 3-7 วัน!ท่าเรือ แถลงยืนยัน "กามา" ป่วยกะทันหัน ดูแลเต็มที่

การท่าเรือ เอฟซี แถลงยืนยัน อเล็กซานเดร กามา หัวหน้าผู้ฝึกสอน อยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยแบบกะทันหัน ตั้งแต่หลังจบเกมเปิดบ้านชนะ นครราชสีมา เอฟซี 2-0 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 โดยในนามสโมสรฯ พร้อมให้การดูแล ช่วยเหลือ และ เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าผลตรวจอย่างละเอียด จะออกภายใน 3-7 วัน
ทั้งนี้ สโมสรฯ ขอความร่วมมือแฟนบอล และ สื่อมวลชน ให้ความเป็นส่วนตัว อเล็กซานเดร กามา ในช่วงการรักษาระหว่างนี้ โดยสโมสรฯ จะอัพเดท และ แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
ขณะที่ สิทธา บุญหล้า อีกหนึ่งกองกลางคนสำคัญของทีม ล่าสุดเข้ารับการผ่าตัด หมอนรองเข่าข้างขวา เป็นที่เรียบร้อย และ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยคาดว่าต้องใช้เวลาพักรักษาประมาณ 2 เดือน
ปัจจุบัน การท่าเรือ เอฟซี รั้งอันดับ 3 ของตารางคะแนนไทยลีก มี 40 คะแนน จาก 22 นัด ตามหลังทีมอันดับ 2 อย่าง ราชบุรี เอฟซี 2 คะแนน และ สิงห์เจ้าท่า แข่งมากกว่า 1 นัด โดยโปรแกรมต่อไป เตรียมเปิดบ้านพบกับ ลำพูน วอริเออร์ ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคมนี้ เวลา 19.00 น. ณ สนามแพท สเตเดียม