รอบ 983 วัน! 'ฟาน กิงเคล'สลัดเจ็บลงเล่นเกมชุดใหญ่

มาร์โก ฟาน กิงเคล กองกลางตัวยืมของ พีเอสวี ไอน์โฮเฟน กลับมาลงสนามเกมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ 938 วัน ในเกมเปิดบ้านพ่าย อาแซด อัลค์มาร์ 1-3

กองกลางวัย 28 เคยถูกคาดหมายว่าจะเป็นดาวดวงใหม่ของวงการฟุตบอลดัตช์ หลังย้ายไปเล่นกับเชลซีในปี 2013 แต่เขากลับมีโอกาสลงเล่นเพียง 4 เกม เพราะเจอปัญหาบาดเจ็บเล่นงานอยู่ตลอด ก่อนถูกปล่อยยืมไปเล่นกับ เอซี มิลาน, สโต๊ค ซิตี้ และล่าสุดก็ พีเอสวี ไอน์โฮเฟน

ห้องเครื่องชาวดัตช์ยังคงโชคร้ายได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง นั่นทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นเกมของทีมชุดใหญ่มาแล้ว 32 เดือน อย่างไรก็ดี ล่าสุดเขาเรียกความฟิตกลับมาลงสนามช่วย พีเอสวี ไอน์โฮเฟน ได้แล้ว หลังถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรอง ในเกมลีกแดนกังหันลมเมื่อคืนที่ผ่านมา

"มันเป็นเวลานานมาก ผมจึงภูมิใจกับเวลาในสนามในวันนี้ ผมเจ็บไปนาน ผ่านอะไรมามากมาย เข้ารับการผ่าตัดหลายต่อหลายครั้ง ผมจึงตื่นเต้นที่ได้กลับมา" ฟาน กิงเคล ที่ยังคงมีสัญญากับเชลซี กล่าวผ่าน NOS

Marco van Ginkel played for PSV tonight, his first match for 32 months following a lengthy injury lay-off.



Congratulations and welcome back, Marco! 💪 pic.twitter.com/IY8jrzZ6pP