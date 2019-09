ร้อนแรง! อับราฮัมจารึก 2 สถิติหลังซัดแฮตทริกใส่วูล์ฟส์

แทมมี อับราฮัม กองหน้าดาวโรจน์ของ เชลซี กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกในพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซี อีกทั้งยังทำสถิติเป็นนักเตะอายุ 21 ปีหรือน้อยกว่า ที่ทำสองประตูขึ้นไป 3 เกมติดต่อกันเป็นคนที่สาม

ดาวยิงวัย 21 ปียังทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง หลังกดแฮตทริกพาทีมบุกไปเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน 5-2 เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้ยอดทำประตูของเขาขยับไปรั้งดาวซัลโวร่วมกับ เซร์คิโอ อเกวโร ที่ 7 ประตูเรียบร้อย

โดยแฮตทริกจากเกมเมื่อคืน ทำให้เขากลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกให้กับทัพสิงห์บลูด้วยวัย 21 ปีกับ 347 วัน ทำลายสถิติของ เอเด็น อาซาร์ ลงและยังเป็นนักเตะอังกฤษอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้ในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ ราฮีม สเตอร์ลิง ทำใส่บอร์นมัธ ในเดือนตุลาคมปี 2015

3 – Tammy Abraham (21y 347d) has become the youngest ever Chelsea player to score a Premier League hat-trick, and is the youngest Englishman to do so in the competition since Raheem Sterling (v Bournemouth) in October 2015. Outstanding. pic.twitter.com/huibRPCliW