ร้อนฉ่า! มาร์ติเนลลีจารึกสถิติแข้งปืนเด็กสุดซัดเบิ้ลเกมยุโรป (มีคลิป)

กาเบรียล มาร์ติเนลลี กองหน้าดาวรุ่งของ อาร์เซนอล สร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำ 2 ประตูขึ้นไปในเกมเดียวให้กับทีมในฟุตบอลยุโรป

กองหน้าวัย 18 ปีได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในฟุตบอลยูฟ่า ยูโรป้าลีก ก่อนตอบแทนความไว้ใจของอูไน เอเมรี ทำ 2 ประตูกับอีก 1 แอสซิสต์ช่วยทีมถล่ม สตองดาร์ ลีแอช 4-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา

โดยทำให้ มาร์ติเนลลี สร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำ 2 ประตูขึ้นไปในเกมเดียวให้กับทัพปืนใหญ่ในฟุตบอลรายการยุโรปด้วยวัยเพียง 18 ปีกับอีก 107 วัน

นอกจากนี้ 2 ประตูจากแนวรุกบราซิเลียนยังใช้เวลาห่างกันเพียง 131 วินาทีเท่านั้นในเกมล่าสุด

18 y & 107d - Gabriel Martinelli is the youngest player to net 2+ goals in a major European game for Arsenal. Star. #UEL pic.twitter.com/1RzV306AJO