รอทาบโด้! เมสซีทำแฮตทริคครั้งที่ 50 ในอาชีพการค้าแข้ง

ลิโอเนล เมสซี กองหน้าของบาร์เซโลนา สร้างสถิติทำแฮตทริคครั้งที่ 50 ในอาชีพการค้าแข้งของตัวเองในเกมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพอาซูลกรานาเป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะเซบีญา 4-2 โดยดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาทำแฮตทริคกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ในเกมดังกล่าว

แฮตทริคในเกมนี้เป็นแฮตทริคครั้งที่ 50 ในอาชีพการค้าแข้งของเขา โดยแบ่งเป็นกับบาร์ซารวม 44 ครั้งในรายการลาลีกาสเปน 32 ครั้ง,โกปา เดล เรย์ 3 ครั้ง, สแปนิช ซูเปอร์ คัพ 1 ครั้ง, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 8 ครั้งและกับทีมชาติอาร์เจนตินาอีก 6 ครั้ง

ทั้งนี้แฮตทริคจากเกมดังกล่าวยังทำให้ เมสซี ทำสถิติยิงแฮตทริคเป็นรองแค่เพียง คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้ายูเวนตุสคนเดียวเท่านั้นที่ทำไป 51 ครั้ง

