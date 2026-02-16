Goal.com
ณัฐพงษ์ แสนสน

รอดวลอิหร่าน! ช้างศึก U23 บุกจีนอุ่นเครื่อง 4 เส้า เดือน มี.ค.⁣

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอบรับการส่งทีม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการ CFA Team China International Youth Tournament Xi'an ที่เมือง ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคม 2569⁣

สำหรับทีมชาติไทย U23 ภายใต้การคุมทีมของ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีทัวร์นาเมนต์สำคัญในปี 2569 คือการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมเอเชียนเกมส์ เมือง ไอจิ และ นาโกยา ที่ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายน 2569⁣

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีม ทางสมาคมฯ จึงได้ตอบตกลงที่จะส่งทีมชาติไทย U23 เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ที่นอกจาก ทีมชาติไทย แล้วยังมี จีน, อิหร่าน และ เกาหลีเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้⁣

โดยรูปแบบการแข่งขัน เป็นการแข่งแบบพบกันหมด ทีมที่มีผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครอง โดยโปรแกรมของทีมชาติไทย U23 มีดังนี้⁣

#Matchday1 ⁣

📅 วันที่ 25 มีนาคม 2569 ⁣

🇨🇳 จีน พบ ไทย 🇹🇭⁣

⏰ เวลา 18.35 น. ตามเวลาประเทศไทย⁣

🏟️ ซีอาน อินเตอร์เนชันแนล ฟุตบอล เซนเตอร์⁣

#Matchday2⁣

📅 วันที่ 28 มีนาคม 2569⁣

🇹🇭 ไทย พบ อิหร่าน 🇮🇷⁣

⏰ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย⁣

🏟️ เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดียม⁣

#Matchday3⁣

📅 วันที่ 31 มีนาคม 2569⁣

🇰🇵 เกาหลีเหนือ พบ ไทย 🇹🇭⁣

⏰ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย⁣

🏟️ เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดียม⁣

รายละเอียดการถ่ายทอดสด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

