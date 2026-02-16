รอดวลอิหร่าน! ช้างศึก U23 บุกจีนอุ่นเครื่อง 4 เส้า เดือน มี.ค.⁣

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอบรับการส่งทีม ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการ CFA Team China International Youth Tournament Xi'an ที่เมือง ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงฟีฟ่า เดย์ เดือนมีนาคม 2569
สำหรับทีมชาติไทย U23 ภายใต้การคุมทีมของ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีทัวร์นาเมนต์สำคัญในปี 2569 คือการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมเอเชียนเกมส์ เมือง ไอจิ และ นาโกยา ที่ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนกันยายน 2569
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีม ทางสมาคมฯ จึงได้ตอบตกลงที่จะส่งทีมชาติไทย U23 เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ที่นอกจาก ทีมชาติไทย แล้วยังมี จีน, อิหร่าน และ เกาหลีเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้
โดยรูปแบบการแข่งขัน เป็นการแข่งแบบพบกันหมด ทีมที่มีผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์รายการนี้ไปครอง โดยโปรแกรมของทีมชาติไทย U23 มีดังนี้
#Matchday1
📅 วันที่ 25 มีนาคม 2569
🇨🇳 จีน พบ ไทย 🇹🇭
⏰ เวลา 18.35 น. ตามเวลาประเทศไทย
🏟️ ซีอาน อินเตอร์เนชันแนล ฟุตบอล เซนเตอร์
#Matchday2
📅 วันที่ 28 มีนาคม 2569
🇹🇭 ไทย พบ อิหร่าน 🇮🇷
⏰ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
🏟️ เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดียม
#Matchday3
📅 วันที่ 31 มีนาคม 2569
🇰🇵 เกาหลีเหนือ พบ ไทย 🇹🇭
⏰ เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
🏟️ เฟิงตง ฟุตบอล พาร์ค อีสต์ สเตเดียม
รายละเอียดการถ่ายทอดสด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง