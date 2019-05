รองแชมป์แกร่งสุด! หงส์จารึกประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก

แม้จะพลาดหวังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้แต่ ลิเวอร์พูล สร้างสถิติเป็นรองแชมป์ที่เก็บคะแนนได้มากที่สุดที่ 97 คะแนน

ทัพหงส์แดงทำงานของตัวเองในเกมสุดท้ายของฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมแล้ว หลังเปิดบ้านเอาชนะวูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์สไป 2-0 แต่ไม่เพียงพอต่อการคว้าแชมป์ หกลังจากแมนเชสเตอร์ ซิตี้บุกถล่มไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน 4-1 คว้าแชมป์ลีกไปครองด้วยคะแนน 98 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ลิเวอร์พูล ได้สร้างสถิติใหม่เป็นทีมรองแชมป์ที่เก็บแต้มได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก โดยชนะได้ถึง 30 เสมอ 7 และแพ้ 1 นัด เก็บไปได้ถึง 97 คะแนน ซึ่งเพียงพอต่อการคว้าแชมป์ทุกฤดูกาล ยกเว้นฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ รวมถึงเป็นทีมแรกที่แพ้แค่นัดเดียว แต่ไม่ได้แชมป์

อีกทั้งตัวเลขดังกล่าวทำให้เกิดสถิติใหม่ขึ้นอีก นั่นคือแต้มของแชมป์และรองแชมป์รวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยรวมได้ถึง 195 คะแนน

1 - Liverpool became the first team in top-flight history to win as many as 30 games and 97 points in a season and not win the title. Additionally, no side has ever previously lost just one game in a top-flight season and not won the title. Margins.